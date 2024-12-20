馬辣火鍋吃到飽再升級！從公館發跡的馬辣火鍋吃到飽，堪稱是台北平價火鍋吃到飽霸主，這次為了回饋長期愛戴的火鍋控，強勢推出升旗版「馬辣心潮麻辣鍋」，延續高CP值百種食材火鍋吃到飽之外，更重要的是多了一面6公尺長的酒牆，讓人無限暢飲微醺一下。目前首號店在公館強勢登場，以夜店火鍋新概念重新定義火鍋文化。
▲▼火鍋吃到飽「馬辣心潮麻辣鍋」推調酒喝到飽/ 馬辣心潮麻辣鍋提供、WalkerLand窩客島整理
全新登場的「馬辣心潮麻辣鍋」最低價698元就可以大飽口福，近百款的肉品、漁港直送海鮮和特色火鍋，再加上馬辣一直以來引以為豪的自助吧區，熟食區、新鮮當季水果和哈根達斯冰淇淋，隨便吃都回本。還首度加碼推出6公尺長的「潮吧16」酒牆，116款調酒無限暢飲，讓人吃火鍋也能微醺。
▲▼馬辣心潮麻辣鍋推出6公尺長酒牆/ 馬辣心潮麻辣鍋提供、WalkerLand窩客島整理
酒牆部分以拉吧形式呈現，讓大家可以DIY自取超便利。規劃三大主題酒類，有輕酒精「日系沙瓦」2款帶有微醺氣泡感的水果沙瓦；而7款派對特調則是主打美式調酒、日式Highball；若喜歡純粹的話，也有「微醺醇酒系列」的精釀啤酒與歐洲葡萄酒7款任君挑選。自助吧台部分還有28款無酒精飲品。
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▲▼馬辣心潮麻辣鍋有16款酒類無限暢飲/ 馬辣心潮麻辣鍋提供、WalkerLand窩客島整理
馬辣心潮麻辣鍋
營業資訊：台北市中正區汀州路三段94號
營業時間：11:30-02:00
電話: 02-23657625
馬辣潮吧16酒牆 飲品介紹
2款日系沙瓦系列
輕酒精的爽口氣泡飲，搭配新鮮水果沙瓦。
7款派對特調系列
美式調酒、日式Highball。
7款微醺醇酒系列
歐洲紅白葡萄酒、精釀啤酒、水蜜桃氣泡酒。
28款千杯不醉系列
精緻無酒精飲品。