馬辣火鍋吃到飽再升級！從公館發跡的馬辣火鍋吃到飽，堪稱是台北平價火鍋吃到飽霸主，這次為了回饋長期愛戴的火鍋控，強勢推出升旗版「馬辣心潮麻辣鍋」，延續高CP值百種食材火鍋吃到飽之外，更重要的是多了一面6公尺長的酒牆，讓人無限暢飲微醺一下。目前首號店在公館強勢登場，以夜店火鍋新概念重新定義火鍋文化。



▲▼火鍋吃到飽「馬辣心潮麻辣鍋」推調酒喝到飽/ 馬辣心潮麻辣鍋提供、WalkerLand窩客島整理



馬辣心潮麻辣鍋

營業資訊：台北市中正區汀州路三段94號

營業時間：11:30-02:00

電話: 02-23657625



馬辣潮吧16酒牆 飲品介紹

2款日系沙瓦系列

輕酒精的爽口氣泡飲，搭配新鮮水果沙瓦。



7款派對特調系列

美式調酒、日式Highball。



7款微醺醇酒系列

歐洲紅白葡萄酒、精釀啤酒、水蜜桃氣泡酒。



28款千杯不醉系列

精緻無酒精飲品。