超平價火鍋吃到飽開到台北信義區了！新店起家的人氣火鍋「鮮牧火鍋」，繼基隆分店之後，首度進軍台北信義區商圈，以最平價的299元火鍋吃到飽，讓附近上班族在平日就能大吃一頓，消除工作的煩憂。不僅有豐富的自助吧台、飲料區和熟食甜點區，營業時間更延長到凌晨一點，就算加班也不怕沒有東西吃。預計將在12/20正式開幕，開幕首日祭出5折優惠，快揪人一起開鍋。



▲▼火鍋吃到飽「鮮牧火鍋」藏在信義區巷弄裡 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



首次進軍台北的「鮮牧火鍋」選在一級戰區信義商圈插旗，從市政府站1號出口步行5分鐘內即可抵達，用餐模式為一份主餐，再加上自助吧無限吃到飽。最讓附近上班族衝動去吃的原因，是平日11點半至下午5點期間推出的商業午餐，只要299元就能享有蛤蠣、鯛魚、巴沙魚、白蝦豐富海鮮盤之外，肉品則是培根牛、梅花豬和紅玉雞擇一。一旁的蔬食自助吧、甜點、飲料和冰淇淋通通無限吃，堪稱信義區最強、最高CP值火鍋吃到飽。▲▼火鍋吃到飽「鮮牧火鍋」299元商業午餐CP值超高 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝雖然是平價火鍋吃到飽，但在鍋底部分一點也不馬虎，共推出十種鍋底讓人選擇障礙發作，有經典款原味昆布高湯、鮮菇高湯之外，還可以加價升級菌菇滋養湯、牛奶湯、麻辣湯、酸白菜湯、泰式酸辣湯、胡椒豚骨湯等。其中最推薦必點新鍋底「鮮牧手炒石鍋」、「金湯泡椒酸菜魚」，前者讓火鍋控自己DIY爆炒底料；後者則是由主廚特製酸爽麻感十足。▲▼火鍋吃到飽「鮮牧火鍋」有十種鍋底可以選 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝主餐部分首推人氣第一「海陸小品匯」，可以一次吃到肉片和海鮮，懂吃的海鮮控絕對不能錯過基隆小管，超大隻又鮮味十足。若是肉控建議點「大口吃肉 三拼」六種肉品任選三種保證吃超飽。而自助吃到飽區，有超過20種新鮮野菜自助吧任君吃到飽，特別推薦基隆甜不辣、芋頭丸必吃。熟食區則是有每日新鮮熬煮的麻辣鴨血和綠豆甜湯，基本款冰淇淋和飲料當然也少不了，就是要給大家滿滿的誠意。▲▼火鍋吃到飽「鮮牧火鍋」推薦必點海陸小品匯、大口吃肉三拼 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝鮮牧火鍋市府店歡慶開幕，重磅推出三大超值優惠。開幕首日首100名用餐直接享5折優惠，用超划算價格大啖美味；12/21、12/22套餐全面8折，聚餐約會都更輕鬆。更棒的是，到年底前，只要在Google留下評論，就能免費拿到日本進口的紅蟳棒，信義區美食新選擇，快揪朋友一同來嚐鮮。推薦閱讀： 海底撈個人火鍋！九宮格菜盤 自助吧吃到飽，499元火鍋控衝。 ▲▼火鍋吃到飽「鮮牧火鍋」開幕5折優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝鮮牧火鍋市府店開幕日：2024/12/20 地址：台北市信義區基隆路一段147巷19號（捷運市府站1號出口） 營業時間：AM11:30-AM1:00鮮牧火鍋市府店 開幕優惠1、12/20 開幕首日前100名消費五折優惠。2、12/21、12/22 套餐八折優惠。3、12/20~12/31 評論贈日本進口紅蟳棒。