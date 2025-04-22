珍奶日優惠，飲料控喝起來！每年4/30一年一度的國際珍奶日、珍奶節，無論是飲料控、珍奶控都等著搶優惠，今年CoCo特別在4/28-4/30推出珍奶優惠2杯66元，此外更在本週4/23搶先推出消暑飲料「葡萄柚果粒茶」兩杯70元優惠，天氣熱就是大喝飲料才爽。



▲國際珍奶日優惠，CoCo珍奶一杯33元。再加碼一日限定葡萄柚果粒茶飲料優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



▲國際珍奶日優惠，CoCo珍奶一杯33元。再加碼一日限定葡萄柚果粒茶飲料優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

CoCo國際珍奶日優惠

為了慶祝4/30國際珍奶日，CoCo特別在4/28-4/30推出珍奶優惠，只要活動期間買「大杯珍珠奶茶」可享兩杯66元優惠，平均一杯大珍奶只要33元就有。本次活動透過線上點餐、臨櫃點餐，線上線下同享優惠，不限組數，打造飲料控的珍奶自由。▲國際珍奶日優惠，CoCo珍奶推出兩杯66元優惠 / WalkerLand窩客島整理提供此外CoCo更加碼，在本週4/23搶先推出好友日消暑優惠，只要透過線上領券，買「CoCo葡萄柚果粒茶（L）」享兩杯70元優惠。消暑係「葡萄柚果粒茶」以酸甜的紅葡萄柚果粒與清香的綠茶完美結合，最適合近期悶熱天氣，幫飲料控消消暑。▲CoCo好友日 葡萄柚果粒茶優惠2杯70元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

活動日期: 2025/04/28-4/30

活動通路：CoCo都可訂線上平台、全門市臨櫃點餐皆適用

活動內容：買「珍珠奶茶(L)」可享兩杯66元優惠。



CoCo好友日 葡萄柚果粒茶優惠

活動日期：2025/4/23

活動門市：CoCo全門市(商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市供應為準)

活動內容：透過CoCo官方LINE或在你訂線上平台預訂自取，可享「葡萄柚果粒茶(L)」兩杯70元優惠，每人限購2組。



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