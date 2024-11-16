飲料控、奶茶控都要喝！五桐好新品跟上這波「開心果飲料」話題，強勢推出全新「開心果奶霜奶茶」，還有秋冬濃厚版「太妃奶霜奶茶」，喜歡清爽風味還有紅心芭樂系列、以及12月預告登場的雪絨草莓奶酪，讓飲料控又有理由衝五桐號喝一波。



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▲▼奶茶控飲料新歡，五桐號奶霜系列新推出開心果奶霜奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供





五桐號全新奶霜奶茶系列，推出新品「開心果奶霜奶茶」與「太妃奶霜奶茶」兩款奶茶控新歡。「開心果奶霜奶茶」以堅果香氣搭配療癒茶香，打造滑順口感，還吃得到堅果顆粒。另一款「太妃奶霜奶茶」則以焦糖香濃的太妃奶霜搭配醇厚奶茶，更是奶茶控這次必喝新飲料。



▲▼五桐號新品開心果奶霜奶茶、太妃奶霜奶茶 / WalkerLand窩客島整理提供





鎖定清爽系列，五桐號推出紅心芭樂系列茶飲，新品「紅心芭樂綠茶」與「紅心芭樂烏龍」結了果香與茶香的清爽喝法，以紅心芭樂汁搭配梅子醬與檸檬汁，分別搭配綠茶、烏龍基底。此外，超人氣冬季限定「雪絨草莓奶酪」也預告將在12月回歸，草莓果丁與奶霜、奶酪搭配，草莓控已經在敲碗了。



▲▼五桐號新品紅心芭樂系列、雪絨草莓奶酪 / WalkerLand窩客島整理提供





冬天除了喝飲料，這次五桐號也首次推出寵物商品，響應「為浪集食」募糧活動。11月15日至12月15日消費滿100元，可優惠加購「筷子肉乾」與「陶瓷弧形碗」，每件商品銷售額20%捐助「財團法人流浪動物之家基金會」，除此之外，即日起五桐號更換上流浪動物之家基金會聯名杯，總共5款貓貓、狗狗插圖，邀請飲料控一起為浪浪盡一份心力。



▲▼五桐號與流浪動物之家基金會合作，推出聯名杯與公益活動 / WalkerLand窩客島整理提供









五桐號 新品系列

紅心芭樂綠茶：M 55元、L 65元

紅心芭樂烏龍：M 55元、L 65元

開心果奶霜奶茶：北L 75元、南L 70元

太妃奶霜奶茶：北L 75元、南L 70元

雪絨草莓奶酪：L 95元（12月起開賣）