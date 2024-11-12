哆啦A夢粉絲衝小七！7-ELEVEN超商手搖杯系列CITY TEA，這次特別攜手超萌「哆啦A夢」，推出珍奶主題聯名杯、還有全新飲品「珍珠焙火烏龍奶茶」。為了萌翻粉絲，本次聯名7-ELEVEN更推出哆啦A夢保溫杯、抱枕毯、提袋等超萌周邊，哆啦鐵粉一定要先買起來。



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7-ELEVEN旗下CITY TEA這次攜手萌系「哆啦A夢」，呼應CITY TEA的珍奶主題，推出奶茶配色限定杯、半顆哆啦A夢探頭造型，萌翻粉絲。搭配全新飲品「珍珠焙火烏龍奶茶」以焙火烏龍香、花香和香醇奶香，搭配Q彈黑糖珍珠，在11/13起正式開賣。







此外，11/27起7-ELEVEN再推出「哆啦A夢」聯名週邊小物加價購，購買任一組飲品優惠可加價指定金額購買哆啦A夢周邊商品一個。有超萌珍奶主題「哆啦A夢保溫杯」，以及實用滿分「哆啦A夢飲料杯收納吊飾」，環保袋摺疊收納起來，正好變成珍奶杯造型。另一款「飲料杯兩用抱枕毯」則是把毛毯摺疊收納，變成超大杯珍奶造型，萌翻粉絲。







不只有CITY TEA新品，7-ELEVEN「Binggrae香蕉牛奶雪淋霜」這次推出升級吃法，可以用5元加購巧克力飛燕煉乳一條，自己DIY打造「Binggrae香蕉巧克力聖代」。活動期間每周末五六日，使用icash 2.0或icash Pay支付享霜淇淋第2件半價優惠，在11/27~12/10期間，CITY TEA也推出全品項第二杯半價優惠，飲料、霜淇淋通通吃起來。







CITY TEA 現萃茶攜手哆啦A夢 活動資訊

第一波

活動期間：2024/11/13~12/10

活動內容：推出主題杯、杯套；同步推出新品珍珠焙火烏龍奶茶(冰/熱)，活動期間CITY TEA 全品項第二杯半價(含珍珠飲品)。

冰珍珠焙火烏龍奶茶(特大)：75元

熱珍珠焙火烏龍奶茶(大)：75元



第二波

活動期間：2024/11/27~12/10

活動內容：CITY TEA全品項第二杯半價，購買任一組飲品優惠可加價指定金額購買哆啦A夢周邊商品一個。數量有限，換完為止。

DORAEMON-保溫杯650ML -珍珠款：499元

DORAEMON-飲料杯收納袋吊飾：189元

DORAEMON-飲料杯兩用抱枕毯：550元

DORAEMON-洞洞兩用保溫提袋：299元