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台北第一間寶可夢超商！萬華南機場夜市周邊「7-ELEVEN寶可夢主題店」寶可夢飲料提袋搶先開賣。

寶可夢 超商 便利商店 7-ELEVEN more
2024-11-11 16:28:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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台北第一間寶可夢超商，必買周邊帶你逛！寶可夢大師不用衝高雄，台北也有第一間7-ELEVEN寶可夢主題店，地點就在萬華南機場夜市周邊。這次不只有超萌皮卡丘、伊布、波加曼大型打卡點，在IG上粉絲敲碗的「寶可夢飲料提袋」等周邊，更在這間寶可夢超商搶先開賣、現貨販售不用等。


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7-ELEVEN台北寶可夢主題店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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7-ELEVEN在台北的寶可夢主題店以水彩風格設計，不同於高雄店的風格，台北店特別以白色牆面搭配精靈球與花朵點綴，皮卡丘、伊布、波加曼則貫穿全店，在天花板還有可愛伊布燈箱，讓粉絲們彷彿走進了寶可夢世界。門市外側還設有皮卡丘和伊布的打卡拍照區，店內還有座位區、周邊商品櫃，吸引粉絲拍照打卡，增添互動樂趣。
7-ELEVEN台北寶可夢主題店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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這次寶可夢主題店更推出多款限定商品，讓粉絲們可以收服最愛的寶可夢。必搶限定版周邊「飲料提袋」，其他門市11/13起預購，在寶可夢主題店即日起現貨開賣，讓粉絲們搶先買。此外還有可愛的「絨毛零錢包、寶可夢存錢筒」、小尺寸模型公仔，以及「不鏽鋼吸管杯」、「三角抱枕」等多種小物，特別推薦「寶可夢雨傘、寶可夢毛巾」買一送一優惠，粉絲一定要手刀朝聖。
7-ELEVEN台北寶可夢主題店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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7-ELEVEN台北寶可夢主題店

門市地址：7-ELEVEN中寧門市(台北市萬華區中華路二段602-1-2號一樓)
 

7-ELEVEN台北寶可夢主題店 推薦商品

寶可夢飲料提袋(共4款)：199元
絨毛零錢包(共5款)：199
寶可夢存錢筒(共5款)：799~1299
寶可夢不鏽鋼吸管杯(共3款)：790
寶可夢直傘：599元買一送一
寶可夢系列毛巾：219元買一送一

 

 

 

 

 

看更多7-ELEVEN台北寶可夢主題店：
7-ELEVEN台北寶可夢主題店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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