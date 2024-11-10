信義區聖誕樹地標回來了！一年一度的「聖誕樹搜集大戰」即將開跑，IG網每年都要拍、每年都要找閨蜜找男友拍出夢幻聖誕樹美照。新光三越信義新天地的2024聖誕樹，現在已經悄悄登場，同時在各空橋、各館也有聖誕節限定裝飾，信義區網美通通搶先拍2024年的第一棵聖誕樹。
推薦閱讀：信義區文創市集！隱藏版「遠百信義文創市集」超過30攤動物主題小物市集，貓奴狗奴都要衝。
信義區香堤廣場的聖誕樹，每年有什麼新造型、什麼時候登場都備受關注。2024信義新天地聖誕樹延續夢幻純白設計，模擬被白雪覆蓋的夢幻雪景、打上藍綠色燈光，並且在聖誕樹底座圍繞滿滿的綿羊、聖誕老人、禮物盒等裝飾，更增添童趣風格。聖誕樹每晚約4-5點亮燈，並且每小時15分、45分有燈光秀，已經吸引許多粉絲拿著手機相機、圍著聖誕樹打卡拍美照。
此外，在二樓的A11-A9空橋，以及A9-A8空橋也裝上夢幻燈飾，今年以整串白色、金色球串作為裝飾。A9外側廣場則配合週年慶，目前有大象瑪利歐打卡點活動。此外，在A4大門口也設置了聖誕節打卡裝置，圓形球體包圍著聖誕樹與雪橇，打造放大版聖誕水晶球。在香堤廣場兩側路樹也裝上聖誕節燈飾，讓人晚上就衝信義區打卡拍美照。
新光三越信義新天地2024聖誕樹
亮燈時間：每晚約4-5點
燈光秀時間：每小時15分、45分
光橋打卡點：A11-A9空橋、A9-A8空橋