為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 信義區聖誕樹回來了！新光三越信義新天地聖誕樹回歸香提廣場，2024第一顆聖誕樹美照拍起來。

信義區聖誕樹回來了！新光三越信義新天地聖誕樹回歸香提廣場，2024第一顆聖誕樹美照拍起來。

聖誕樹 2024聖誕樹 信義區 香堤廣場 more
2024-11-10 19:00:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

信義區聖誕樹地標回來了！一年一度的「聖誕樹搜集大戰」即將開跑，IG網每年都要拍、每年都要找閨蜜找男友拍出夢幻聖誕樹美照。新光三越信義新天地的2024聖誕樹，現在已經悄悄登場，同時在各空橋、各館也有聖誕節限定裝飾，信義區網美通通搶先拍2024年的第一棵聖誕樹。

推薦閱讀：信義區文創市集！隱藏版「遠百信義文創市集」超過30攤動物主題小物市集，貓奴狗奴都要衝。
新光三越信義新天地2024聖誕樹 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
新光三越信義新天地2024聖誕樹 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

信義區香堤廣場的聖誕樹，每年有什麼新造型、什麼時候登場都備受關注。2024信義新天地聖誕樹延續夢幻純白設計，模擬被白雪覆蓋的夢幻雪景、打上藍綠色燈光，並且在聖誕樹底座圍繞滿滿的綿羊、聖誕老人、禮物盒等裝飾，更增添童趣風格。聖誕樹每晚約4-5點亮燈，並且每小時15分、45分有燈光秀，已經吸引許多粉絲拿著手機相機、圍著聖誕樹打卡拍美照。
新光三越信義新天地2024聖誕樹 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
新光三越信義新天地2024聖誕樹 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

此外，在二樓的A11-A9空橋，以及A9-A8空橋也裝上夢幻燈飾，今年以整串白色、金色球串作為裝飾。A9外側廣場則配合週年慶，目前有大象瑪利歐打卡點活動。此外，在A4大門口也設置了聖誕節打卡裝置，圓形球體包圍著聖誕樹與雪橇，打造放大版聖誕水晶球。在香堤廣場兩側路樹也裝上聖誕節燈飾，讓人晚上就衝信義區打卡拍美照。
新光三越信義新天地2024聖誕樹 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
新光三越信義新天地2024聖誕樹 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載




 

新光三越信義新天地2024聖誕樹

亮燈時間：每晚約4-5點
燈光秀時間：每小時15分、45分
光橋打卡點：A11-A9空橋、A9-A8空橋
新光三越信義新天地2024聖誕樹 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
新光三越信義新天地2024聖誕樹 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#聖誕樹
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

無印控必買！MUJI無印良品推出新款懶骨頭沙發、空氣沙發，再加碼全品項九折。

 下一篇chevron_right

信義區文創市集！隱藏版「遠百信義文創市集」超過30攤動物主題小物市集，貓奴狗奴都要衝。
延伸閱讀
信義區文創市集！隱藏版「遠百信義文創市集」超過30攤動物主題小物市集，貓奴狗奴都要衝。
 編輯 張人尹
信義區必吃燒鵝！潮品集．潮坊推出「潮萃火焰瀨尿燒鵝」宮廷料理，燒鵝4吃限定優惠5280元起。
 編輯 李維唐
加州巴斯克乳酪蛋糕！Basuku巴斯克乳酪蛋糕快閃新光A9，「焦糖海鹽、栗子蒙布朗」聖誕節限定口味。
 編輯 李維唐
吉豚屋聖誕大餐！創意海老蝦趴聖誕樹「吉豚屋」大份量超值海陸四重奏，一路飽到2024年。
 編輯 李維唐
台中海鮮控吃一波！新天地海鮮餐廳推出「嗆秋」海鮮桶，中秋限定外帶豪華海鮮、免烤免等新鮮吃。
 編輯 李維唐
keyboard_arrow_up