信義區隱藏版文創市集，在信義遠百A13開逛！不管你是貓派、狗派，挑聖誕節禮物就先衝信義遠百A13逛市集。快閃只到11/30的「文創市集」位於信義遠百A13地下3樓，集結近30個可愛貓系、犬系等創作者，帶來滿滿動物主題周邊小物，週末衝信義區一定要逛一波。
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信義遠百把過往美食街變身成隱藏版「文創市集」，集結多位設計師、插畫家，打造超萌文創周邊天堂。以萌系貓貓「肉球 Paw Pad」大型立牌迎接粉絲們，更設置一整面粉嫩貓貓周邊牆，還有貓派必逛「Looka Cat」、話題IP「吃貨恐龍、不快樂地瓜球、多多欸DODOA」，無論是貓貓、狗狗、鼠鼠，還是超萌水豚，不管你是哪一派通通被萌翻。
本次市集周邊小物，除了一定要掛在包包上賣萌的玩偶吊飾系列，還有實用系小包、飲料提袋、購物袋、票卡夾、手機掛繩等實用小物，還有整面牆面的壓克力吊飾，以及多款明信片、小卡，粉絲們挑聖誕節禮物、聖誕節小卡趁機買一波。
遠百信義文創市集
活動期間：即日起至2024/11/30
活動地點：信義遠百A13地下3樓（台北市信義區松仁路58號）
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