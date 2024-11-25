奶蓋控新品要喝！Mr. Wish全新推出「堅果奶蓋」系列飲品，超療癒堅果香氣、濃郁口感的堅果奶蓋，搭配紅心芭樂與小焙烏龍的療癒基底，加入香濃堅果奶蓋，加上超萌Kakao Friends萌趣造型罐，讓粉絲們的通通要朝聖。同時，Mr. Wish與Uber Eats外送平台共同推出買一送一優惠，在家、在辦公室喝飲料超需要。



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▲▼Mr. Wish新品堅果奶蓋 Uber Eats指定飲料買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



Mr. Wish堅果奶蓋系列新品

Mr. Wish這次研發的「堅果奶蓋」系列，主打風味濃郁，挑戰奶蓋秋冬必喝清單。全新組合「芭樂奶堅果芝芝」以嚴選紅心芭樂製成冰沙，搭配紅心芭樂果丁，加入特製堅果奶蓋，完美平衡芭樂的甜酸風味。另一款「烏龍奶堅果芝芝」則以烘焙小焙烏龍為基底，上層堅果奶蓋增添香氣，再撒上堅果碎，每一口都濃郁滑順。▲▼Mr. Wish新品芭樂奶堅果芝芝、烏龍奶堅果芝芝 / WalkerLand窩客島整理提供即日起至12月3日，透過Uber Eats外送平台下單Mr. Wish指定飲品，還可享有買一送一優惠。只要點選「鮮粒百香綠」或「紅心芭樂梅」，享大杯飲品直接買一送一，每人最高可買五組，讓飲料控不出門、也能揪團喝買一送一。▲Mr. Wish攜手Uber Eats推出指定飲料買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

烏龍奶堅果芝芝- 購買指定搭配桃子造型罐：$79元

芭樂奶堅果芝芝-購買指定搭配萊恩造型罐：$95元



Mr. WishXUber Eats 外送買一送一

活動期間：即日起至12/3

活動內容：於Uber Eats外送平台點購Mr. Wish鮮粒百香綠或紅心芭樂梅享大杯買一送一，優惠品項最高優惠上限5組。