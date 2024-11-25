中華隊拿下12強「棒球世界冠軍」，讓全台球迷們嗨到睡不著！從不被看好，到一路過關斬將殺進複賽、拚冠亞軍，最後完封衛冕者日本隊，拿下棒球世界冠軍，讓2024/11/24成為台灣棒球史上的不會被忘記的一天。為了跟全台灣棒球迷一起好好慶祝，11/25堪稱是全台最狂買一送一日，窩客島整理29間買一送一活動，飲料買一送一、速食買一送一、早午餐買一送一，最狂世界冠軍就一起吃起來。



▲▼中華隊世界棒球冠軍 全台餐飲買一送一優惠整理 / WalkerLand窩客島整理提供



貳樓 12強棒球世界冠軍優惠

Team Taiwan做到了！世界棒球12強賽，中華隊在11/24奪冠拿金牌，讓全台粉絲看著轉播都一起尖叫。為了慶祝，貳樓早午餐11/25全台門市推出限時買一送一優惠，只需內用點餐前說出通關密語「Team Taiwan」，即享全品項餐點買一送一，跟著中華隊球迷們一起尖叫。



全文介紹：貳樓買一送一！Team Taiwan冠軍金牌 貳樓早午餐全品項買一送一。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍 貳樓買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



雙月 12強棒球世界冠軍優惠

誰說12強奪冠軍有吃不完的買一送一，這次直接送你免費吃！棒球台日大戰，中華隊終場以4:0完封日本，不只是全壘打時興奮尖叫，或是最後一球再見雙殺的震撼，通通都讓球迷印象深刻。為了紀念這歷史性的金牌，雙月在11/25推出一日限定「愛恨椒芝麵」0元免費吃，這天到雙月內用，直接免費一碗麵。



全文介紹：12強冠軍免費吃麵！雙月愛恨椒芝麵0元免費吃 Team Taiwan贏日本太狂。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 雙月愛恨椒芝麵0元 / WalkerLand窩客島整理提供



星巴克 12強棒球世界冠軍優惠

12強冠軍是中華隊，先喝星巴克買一送一嗨起來！昨晚正式謝幕的世界棒球12強冠軍賽，由台灣的中華隊和國際賽事連勝27場的日本隊較量，最終中華隊以4:0完封日本，其中台灣隊長陳傑憲的3分砲更是讓全台球迷瘋狂尖叫。這次，星巴克為了感謝中華隊英雄，特意推出兩天快閃星巴克買一送一優惠，經典咖啡、星冰樂通通都有，每人最多可享買二送二優惠，18小時快閃讓球迷繼續狂賀中華隊奪冠。



全文介紹：中華隊奪冠軍就是爽！星巴克買一送一 18小時限定感謝中華英雄。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 星巴克買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



12強棒球世界冠軍優惠

狂賀中華隊12強冠軍，御私藏飲料買一送一喝爆！世界棒球12強戰中華隊奪下隊史上第一冠，各大品牌紛紛祭出買一送一優惠，而超高人氣手搖飲「御私藏」也推出一日快閃優惠，全品項飲料通通買一送一，就連冠軍飲品「炙燒布蕾黑龍奶」也都列入優惠清單中，用滿滿的誠意狂賀中華隊在12強賽中奪冠。



活動時間：2024/11/25（一）

優惠內容：全品項買一送一



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 御私藏飲料買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

珍煮丹 12強棒球世界冠軍優惠

慶祝中華隊12強棒球賽拿下冠軍，珍煮丹推出最經典飲品「手熬黑糖冬瓜茶」買一送一優惠，同時也是慶祝中華隊終於「熬出頭」，約粉絲們一起喝買一送一。活動限11/25一日，珍煮丹每間門市限量100組、每人限一組，飲料控先衝。



活動期間：11/25

活動內容：手熬黑糖冬瓜茶買一送一，每店100組，每人限一組。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 珍煮丹買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



CoCo 12強棒球世界冠軍優惠

中華隊打擊巨炮，球迷喝CoCo百香雙響炮！為了跟中華隊、跟球迷狂嗨，CoCo「百香雙響炮買一送一」活動再延長到11/25，活動期間到全台CoCo門市現場，就可享百香雙響炮買一送一，每人至多買二送二，飲料控喝起來。



活動期間：11/25

活動內容：百香雙響炮買一送一，每人限購四杯、商場店不適用。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 CoCo買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

清心福全 12強棒球世界冠軍優惠

清心福全第二杯半價！慶祝中華隊世界冠軍，清心福全自11/26－11/29，推出4天飲料第二杯半價優惠，指定飲品「錫蘭奶紅、珍珠/粉圓奶茶、優多百香果綠茶、百香果綠茶」通通第二杯半價，無論喝奶茶、喝珍奶、喝果茶都超爽。



活動期間：11/26－11/29

活動內容：凡來店購買大杯的錫蘭奶紅、珍珠/粉圓奶茶、優多百香果綠茶、百香果綠茶，即可享第二杯半價優惠，不限杯數。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 清心福全第二杯半價 / WalkerLand窩客島整理提供



日出茶太 12強棒球世界冠軍優惠

手搖杯「日出茶太買一送一」！中華隊12強奪冠優惠，全台日出茶太自11/25-11/27連續三天，天天到日出茶太門市可享經典招牌「太極珍奶買一送一」優惠，每店每天限量 100 組，送完為止，珍奶控一定要先衝日出茶太喝珍奶。



活動期間：11/25~11/27 12:00-20:00

活動內容：太極珍奶買一送一，每店每天限量 100 組，送完為止。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 日出茶太買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

顏太煮 12強棒球世界冠軍優惠

中華隊在世界12強棒球賽奪下隊史在三大賽事的首冠，為了慶祝這世界級的榮耀，台中必喝奶茶「顏太煮奶茶」自11/25~11/27連續三天，至全台門市可享「太煮椰拿鐵系列 第二杯5折」包含太后拿鐵、春野拿鐵、著涎蜜香拿鐵、海鹽可可拿鐵、金玉豆乳茶，5款奶茶可混搭優惠。



活動期間：11/25~11/27

活動內容：「太煮椰拿鐵系列 第二杯5折」每人不限組數，限來店購買。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 顏太煮奶茶第二杯5折 / WalkerLand窩客島整理提供



春陽茶事 12強棒球世界冠軍優惠

春陽茶事買一送一！歡慶中華隊奪冠，超夯手搖杯「春陽茶事」在11//25-11/27連續三天推出熱門飲料買一送一，包含超夯烏龍茶系列手搖「檸檬蜜烏龍」、「荔枝蜜烏龍」以及秋冬新品「炭焙烏龍」，在門市現場可享一人一組買一送一優惠。



活動期間：11//25-11/27

活動內容：「檸檬蜜烏龍、荔枝蜜烏龍、炭焙烏龍」門市現場買一送一，一人限購一組。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 春陽茶事買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

85℃ 12強棒球世界冠軍優惠

中華隊在世界12強棒球賽冠軍賽，最終以4：0擊敗日本隊，見證歷史性的一刻。為了跟全台灣的球迷一起嗨，85℃即日起推出會員限定買一送一，會員可用APP點數兌換「學習伯牙鮮奶茶(中杯)買一送一券」，免費請會員喝第二杯。



活動期間：即日起至11/30(六)

活動內容：會員可用點數兌換「學習伯牙鮮奶茶(中杯)買一送一券」每名會員限領一張，限量１萬張，兌換期限即日起至113/12/20(五)。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 85℃買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



可不可12強棒球世界冠軍優惠

可不可歡慶中華隊奪冠，自即日起在可不可官方LINE推出「KEBUKE DAY幸運轉盤」活動，原先隨機抽獎遊戲提升至「中獎機率100%」，有機會抽中買一送一券、可不可點數、免費加料券、折價券等優惠，坐等喝可不可買一送一。



活動期間：2024/11/25 7:30起，每會員可玩一次

活動內容：至可不可官方LINE可體驗一次「KEBUKE DAY幸運轉盤」，獎項包含買一送一券、可不可點數、免費加料券、折價券。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 可不可買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

達美樂 12強棒球世界冠軍優惠

世界冠軍了啦！為了讓棒球迷一起吃披薩慶祝，達美樂自即日起推出「買一送二」限定優惠，在12/1之前外帶披薩買大送大、再送可樂，聚餐套餐一次滿足。在達美樂官方粉絲團完成留言任務，再加碼1KG起司披薩。



活動期間：即日起至12/1

活動內容：外帶披薩買大送大、再送可樂。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 達美樂買一送二 / WalkerLand窩客島整理提供



漢堡王 12強棒球世界冠軍優惠

狂賀台灣英雄凱旋歸，漢堡王在11/25推出超狂「雙層雙堡62折」限定優惠，只要到門市現場買「雙層火烤牛肉堡＋雙層小華堡」就可享有129元組合價。



活動期間：2024/11/25，早上10:30至打烊前30分鐘

活動內容：雙層火烤牛肉堡＋雙層小華堡，只要$129。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 漢堡王雙層雙堡62折 / WalkerLand窩客島整理提供

摩斯漢堡 12強棒球世界冠軍優惠

摩斯漢堡的本體就是「摩斯冰紅茶」！這次慶祝中華隊冠軍，摩斯漢堡在APP推出限定優惠「摩斯冰紅茶買10送6」限定優惠，粉絲可以轉贈、可以自己一人喝爆摩斯冰紅茶。



活動期間：即日起，送完為止。

活動內容：摩斯漢堡APP「MOS安心取」推出冰紅茶買10送6優惠



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 摩斯漢堡冰紅茶買10送6 / WalkerLand窩客島整理提供



頂呱呱 12強棒球世界冠軍優惠

頂呱呱買一送一狂賀台灣棒球再創巔峰！中華隊在世界棒球12強賽以4比0完封對手，榮耀奪冠，這一刻成為全台灣球迷共同的驕傲。頂呱呱為了與全台球迷一同分享這份喜悅，特別推出「熱血雙饗組」買一送一優惠，將慶祝熱潮從球場延續到日常生活，邀請球迷明天繼續為中華隊喝采。



全文介紹：頂呱呱買一送一！炸雞 地瓜薯條買一送一吃爆中華隊冠軍優惠。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 頂呱呱買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

繼光香香雞12強棒球世界冠軍優惠

繼光香香雞這次是世棒12強錦標賽主力贊助，為了慶祝中華隊勇奪冠軍，繼光香香雞推出限時優惠同歡慶，「豪華海陸三拼餐」，原價350元現在只要308元，享88折優惠，自11/25起售完為止，粉絲一定要先衝。



活動期間：11/25(一)，數量有限售完為止。

活動內容：豪華海陸三拼優惠價308元（大份香香炸雞、中份阿根廷魷魚、中份蒜脆杏鮑菇）



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 繼光香香雞豪華海陸三拼 / WalkerLand窩客島整理提供



樂天皇朝 12強棒球世界冠軍優惠

超級開心！中華隊在12強棒球賽中，以精湛的技術與團隊默契強勢奪得冠軍，為了與球迷、國人一起慶祝這光榮的時刻，樂天餐飲集團特別推出三日限定快閃優惠，旗下三大品牌「樂天皇朝」、「樂蝦拉麵」與「樂天小香港」攜手推出買一送一限定活動。



全文介紹：小籠包 拉麵 流沙包 買一送一！樂天餐飲中華隊冠軍優惠搶先看。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 樂天餐飲買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

虎航 12強棒球世界冠軍優惠

虎航機票買一送一馬上訂、馬上出發！12強4:0完封日本、達成中華隊勇奪成棒隊史上第一座冠軍金牌的成就，不僅各大超商、飲料店、餐廳推出買一送一優惠，竟然台灣本土台灣虎航也祭出超殺機票優惠，於即刻起兩人同行訂票第二人免費，等於是機票買一送一，將中華隊奪冠的喜悅延續到外國去。



全文介紹：虎航機票買一送一！虎航機票799元第二人免費 中華隊12強冠軍加碼優惠。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 虎航機票買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



漢來海港 12強棒球世界冠軍優惠

就是要陪國人、陪棒球迷一次瘋棒球！隨著中華隊於世界12強棒球賽勇奪冠軍，漢來海港自助吃到飽餐廳為了與國人、球迷共享這份榮耀，特別推出限時超值優惠活動，11/25一日中午限定吃到飽買一送一，讓美食成為慶祝的最佳夥伴。



全文介紹：漢來海港吃到飽一日限定！12強冠軍全台漢來海港11/25中午吃到飽買1送1。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 漢來海港吃到飽買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

林聰明 12強棒球世界冠軍優惠

中華隊以4:0完封日本，榮登世界冠軍寶座，為台灣體育史寫下輝煌一頁。為慶祝這份榮耀，林聰明沙鍋魚頭嘉義中正總店特別推出限時活動，11/25-11/28期間，凡購買啤酒系列（聰明啤酒/祝山極光哈密瓜啤酒）買一手送一瓶，還能加碼獲贈限量魚鬆方塊酥，數量有限，送完為止。



活動期間：11/25-11/28

活動內容：林聰明沙鍋魚頭嘉義中正總店，買啤酒系列（聰明啤酒/祝山極光哈密瓜啤酒）買一手送一瓶。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 林聰明買一手送一瓶 / WalkerLand窩客島整理提供



COLD STONE 12強棒球世界冠軍優惠

慶祝冠軍、先吃冰！COLD STONE慶祝中華隊勇奪12強冠軍寶座，11/25~11/28連續4天酷聖石冰淇淋直營門市享「中杯以上冰淇淋第二杯10元」優惠。連冬季新品極濃巧克力冰淇淋「濃巧四重奏」、beard papa’s聯名冰淇淋「卡士達焦糖麻糬」也可享優惠。



活動期間：11/25~11/28

活動內容：中杯以上冰淇淋第二杯10元(不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項)。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 COLD STONE第二杯10元 / WalkerLand窩客島整理提供

家樂福 12強棒球世界冠軍優惠

為了慶祝中華隊冠軍，全台灣都嗨了！家樂福為奪冠瘋狂慶祝，優惠推出一波、又加碼一波。11/25家樂褔INLOVE CAF’E憋氣百香檸檬綠茶、熱卡布奇諾買一送一，還有10項商品買一送一，包含零食、飲料、衛生紙、水果等通通有優惠。



活動期間：11/25

活動內容：憋氣百香檸檬綠茶、熱卡布奇諾買一送一，還有10項商品買一送一。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 家樂福買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



Aunt Stella 12強棒球世界冠軍優惠

慶祝中華隊奪冠、寫下歷史，手工餅乾Aunt Stella詩特莉在11/25推出買一送一限定活動，當日到Aunt Stella門市、官網，可享「零秤餅乾」同口味買1送1優惠，限量送完為止。



活動期間：11/25

活動內容：Aunt Stella門市、官網，推出「零秤餅乾」同口味買1送1。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 Aunt Stella買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供

神旺普諾麵包坊 12強棒球世界冠軍優惠

東區星級麵包店「神旺普諾麵包坊」在11/25推出一日限定奪冠優惠，單筆消費滿300元就送50元次回抵用券。全商品皆可列入計算，可累贈。其中抵用券券面效期為11/25-11/30，消費每滿200即可抵用50元券一張，可累抵，部分商品不適用（吐司類、沙拉類、節慶烘焙、壽司全系列）。



活動期間：11/25

活動內容：單筆消費滿300元就送50元次回抵用券



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 神旺普諾麵包坊滿300元送50元 / WalkerLand窩客島整理提供



天成17CAFE 12強棒球世界冠軍優惠

來了！為了慶祝台灣奪冠軍、拿金牌，台北天成大飯店的天成17CAFE外帶店，特別推出為期三日的咖啡買一送一優惠。於11月25日至27日舉行，凡於店內購買任一款咖啡，即可免費獲得一包市價55元的藝妓手沖咖啡。感謝全國球迷對棒球賽事的支持，更讓咖啡愛好者能以實惠價格享受高品質咖啡的極致體驗。



全文介紹：天成17CAFE買1送1！連續三天慶祝中隊奪金，買咖啡送藝妓手沖咖啡包。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 天成17CAFE買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

全家 12強棒球世界冠軍優惠

中華隊完封日本奪冠全台狂尖叫，全家先推買一送一寄杯去！2024世界棒球12強賽於今晚正式落幕，台日冠軍戰最終以4:0由中華隊完封日本，在確定贏球的瞬間全台各個街道都傳出瘋狂的尖叫聲，不僅終止的日本隊國際賽28連勝的紀錄，更是棒球中華隊史上第一金。全家這次率先推出7大買一送一優惠，包括美式、拿鐵等人氣飲品，於明天早上十點正式開跑，延續中華隊奪冠的喜悅。



全文介紹：中華隊奪冠喝買一送一！全家7大買一送一優惠 狂賀中華隊史上第一冠。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 全家買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



7-ELEVEN 12強棒球世界冠軍優惠

拿鐵買一送一這就來了！為了慶祝中華隊在棒球12強賽事中，首次擊敗日本拿謝世界冠軍金牌，也終止日本隊的28戰連勝紀錄，這個重要里程碑，各家業者紛紛推出買一送一優惠。其中，球迷們覺得7-ELEVEN的優惠還不夠殺，紛紛敲碗「拿鐵呢、拿鐵買一送一」，稍早7-ELEVEN也做出回應，終於開放線上優惠大杯拿鐵買一送一，跟球迷一起喝。



全文介紹：小七拿鐵買一送一！中華隊12強冠軍 球迷狂催7-11拿鐵買一送一。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 小七買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

萊爾富 12強棒球世界冠軍優惠

中華隊世界第一！中華隊以4:0完封日本、終止日本連勝，並且拿下12強金牌。全台棒球迷不只尖叫慶祝，還有超狂買一送一可以衝。即日起至11/25，至萊爾富Facebook完成指定任務，包括按讚及參與抽獎遊戲，有機會獲得免費樂法茶飲、買1送1或第2件5元，跟著全台球迷一起慶祝12強冠軍。



全文介紹：中華隊4:0贏日本！12強冠軍中華隊，萊爾富買一送一 樂法免費喝。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 萊爾富買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



OK超商 12強棒球世界冠軍優惠

中華隊贏球就是爽！隨著中華隊阻斷日本27連勝，獲得12強的冠軍金牌，OKmart 特別推出為期十天的應援優惠活動，感謝每一位球迷為台灣隊加油、為中華隊阻應援。自即日起至12/4，全台OKmart門市獨家提供一系列超值促銷，包含買一送一，讓球迷一起感受台灣奪冠、金牌喜悅。



全文介紹：台灣金牌OK買一送一！阻斷日本27連勝，OK超商連續10天應援優惠。



▲棒球12強賽，中華隊棒球世界冠軍優惠 OK超商買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供