就是要陪國人、陪棒球迷一次瘋棒球！隨著中華隊於世界12強棒球賽勇奪冠軍，漢來海港自助吃到飽餐廳為了與國人、球迷共享這份榮耀，特別推出限時超值優惠活動，11/25一日中午限定吃到飽買一送一，讓美食成為慶祝的最佳夥伴。



▲漢來海港吃到飽一日限定！12強冠軍全台漢來海港11/25中午吃到飽買1送1 / WalkerLand窩客島整理提供



漢來海港自助吃到飽表示，全台七家分店同步推出「買1送1」優惠活動，以吸引棒球迷與民眾前來一同分享這份喜悅。本次吃到飽買一送一僅限於午餐時段，首20組排隊的顧客即可享受此優惠。每組最多限兩人參與，而每人僅能登記一組。此外，顧客需於現場排隊領取號碼牌，並需支付原價的10%作為服務費。



還一次活動希望讓民眾在品嚐美味料理的同時，也能感受到台灣棒球發展的驕傲與榮耀。棒球隊此次奪冠不僅展現了運動員的堅毅與團隊精神，更為台灣在國際體壇增添一抹亮麗的色彩。限量吃到飽買一送一活動要與實際優惠感謝國人為球員加油打氣。



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▲12強冠軍全台漢來海港11/25中午吃到飽買1送1 / WalkerLand窩客島整理提供



漢來海港買1送1優惠

活動時間：2024年11月25日中午

活動內容：午餐時段限量「買1送1」優惠

活動限定：僅限首20組排隊顧客可享此優惠

參與條件：每組最多2人，每人僅能登記1組



現場排隊領取號碼牌

附加條款：需支付原價10%的服務費

參與分店：全台七家漢來海港分店