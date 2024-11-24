12強中華隊完封日本奪冠！2024世界棒球12強賽震撼落幕。中華隊在東京巨蛋以4比0完封日本隊，首次奪下12強賽冠軍，為台灣棒球寫下歷史新頁！這場激動人心的勝利展現了球員們的奮戰精神，更凝聚全台球迷的熱血與驕傲。為共同慶祝這場榮耀時刻，全台四大超商同步推出飲品買一送一等優惠，邀請大家一起舉杯向中華隊喝采。



▲▼12強棒球台日大戰冠軍賽 中華隊奪冠 / WalkerLand窩客島整理提供。



全家買一送一歡慶中華隊冠軍贏球

中華隊奪冠，全家帶你一起嗨翻！為感謝中華隊的精彩表現，全家特別推出限時優惠，11月25日從早上10點到晚上11點59分，多款熱銷飲品與零食任你挑，喝經典拿鐵、特濃美式或是氣泡水系列，通通買1送1；還有星太郎勁辣超寬條餅買2送2，mini可樂果買2送1，多重優惠一次享受。隨買跨店取，不怕錯過，全國粉絲一起開心慶祝！數量有限，快設鬧鐘準時搶購，用美味為中華隊喝采。



全家優惠

活動時間：11/25 10:00開賣 - 23:59

販售通路：全家APP隨買跨店取限定

購買網址：https://bit.ly/2Wvq1to

優惠品項：

1、經典拿鐵（特大杯）、特濃美式（大杯）可口可樂435ml、百事可樂600ml礦物質強氣泡同品項買一送一

2、FamiCollection氣泡水/檸檬氣泡水 任選買1送1

3、星太郎勁辣超寬條餅 買2送2

4、mini可樂果 買2送1

注意事項：活動品項限購組數、兌換期限，請依實際購買畫面為主



▲▼12強棒球中華隊奪冠 全家買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。





7-ELEVEN買一送一狂賀12強中華隊奪冠

為慶祝中華隊在世界棒球12強賽勇奪史上首冠，7-ELEVEN推出超值優惠，限時兩天讓你嗨翻！多款熱銷商品優惠同步開跑，CITY系列咖啡買2送2，黑糖珍珠撞奶買2送1，還有多款零食與飲品如韓國玉米鬚茶、農心香辣海鮮烏龍麵等爆品買1送1，日式美味京都豆皮壽司與加賀屋系列商品更享88折回饋！11月25日單日限定，雪淋霜霜淇淋與酷聖石全口味買1送1，用甜點為冠軍加油。



小七優惠

OPENPOINT 會員

11/25-11/26全店商品滿120元加贈20點OPENPOINT。限量4000萬點#每會員上限贈200點



11/25 00:00 -11/26行動隨時取限時開賣

1、京都豆皮壽司、加賀屋-鮮蔬魚肉湯泡飯/酒蒸蛤蜊烤飯糰 單件88折

2、濃萃美式/大杯精品馥芮白 買2送2

3、黑糖珍珠撞奶 買2送1

4、韓國熊津玉米鬚茶/大麥飲、康貝特200P EX能量飲料225ml、農心香辣海鮮烏龍麵、韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水、韓國sweetory起司餅乾/可可球系列、高露潔全效牙齦護理專家牙膏、澎澎香浴乳-水嫩清爽700ml補充包 買1送1

5、波的多洋芋片(薄片蚵仔煎/荷包蛋) 買2送1

6、指定杜老爺冰品 同品項第2件10元



門市優惠活動

活動時間：11/25-11/26

優惠品項：

1、思樂冰大杯全口味買1送1

2、小白兔暖暖包/自白肌潔顏乳100g/我的美麗日記面膜 同系列指定品項任選第2件5折

3、指定利捷維商品/我的健康日記蜂王膠原飲 同品牌買1送1



11/25 單日門市優惠

雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋，全口味買1送1

▲▼12強棒球中華隊奪冠 7-ELEVEN買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。



OKmart買一送一中華隊奪冠軍

OKmart 熱血應援優惠陪你挺台灣隊，一起見證台日對戰的高光時刻！即日起至12月4日，全台門市推出多項超值優惠，包括日系糖餅第二件六折，加倍佳、曼陀珠買1送1，還有任選3件只要99元的OKchoice 爆米花，讓零食控與球迷都能吃得滿足。此外，Dlucio 氣泡酒加1元多1件，喝采加油更盡興！更特別推出與茗京萃聯名的護嗓熱飲，紫蘇茶與百草甘茶聯名價只需39元，讓你的吶喊不停歇。熱血棒球季，OKmart 與你一同挺台灣，用優惠為每一場勝利喝采。



OKmart優惠

活動時間：即日起至12月4日

優惠內容：

1、日系糖餅優惠「森永、明治、雷神、UCC、喬亞 第二件六折」。明治巧克力優惠加碼：一次購買4件指定品項，送「明治經典片裝隨身筆記組」。

2、加倍佳、曼陀珠買1送1

3、Dlucio 氣泡酒加1元多1件

4、OKchoice 爆米花兩種口味任選3件只需99元

5、OKCAFE x 茗京萃「護嗓熱飲」聯名價只要$39

6、紫蘇茶、百草甘茶 熱血價只需$39（原價$55）

7、青花椒風味、焦糖可可風味OKchoice 爆米花 任選3件只需99元



▲▼OKmart中華隊奪冠買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。



萊爾富買一送一賀中華隊奪冠

為慶祝台灣隊於世界棒球12強賽奪金成功，萊爾富推出一系列精彩活動與超值優惠，邀請大家一同為台灣英雄喝采！即日起至11月25日，只要至萊爾富官方Facebook粉絲專頁完成指定任務，就有機會免費獲得指定樂法茶飲或買1送1等多重驚喜。此外，11月25日至11月30日期間，萊爾富全台門市限時推出Hi café特大杯全品項、特濃美式與拿鐵咖啡，以及指定樂法茶飲買1送1優惠，讓全民在這場榮耀時刻喝采不停、補充能量。



萊爾富優惠

活動時間：11月25日至11月30日

Hi café系列優惠

特大杯全品項：冰熱任選買1送1（不同價以2件5折計算）。

特濃美式與特濃拿鐵：冰熱任選買1送1。



指定樂法茶飲優惠

650mL樂法茶飲：買1送1。

包含以下口味：檸檬紅茶、錫蘭紅茶、金萱烏龍、四季春茶、日式綠茶。

