為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 小七拿鐵買一送一！中華隊12強冠軍 球迷狂催7-11拿鐵買一送一。

小七拿鐵買一送一！中華隊12強冠軍 球迷狂催7-11拿鐵買一送一。

12強 小七 咖啡 中華隊 more
2024-11-24 23:40:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：7-ELEVEN
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

小七拿鐵買一送一！中華隊12強冠軍 球迷狂催7-11拿鐵買一送一。

拿鐵買一送一這就來了！為了慶祝中華隊在棒球12強賽事中，首次擊敗日本拿謝世界冠軍金牌，也終止日本隊的28戰連勝紀錄，這個重要里程碑，各家業者紛紛推出買一送一優惠。其中，球迷們覺得7-ELEVEN的優惠還不夠殺，紛紛敲碗「拿鐵呢、拿鐵買一送一」，稍早7-ELEVEN也做出回應，終於開放線上優惠大杯拿鐵買一送一，跟球迷一起喝。

推薦閱讀：中華隊12強冠軍！7-ELEVEN買一送一11項整理 終止日本28連勝太嗨。

▲▼棒球12強冠軍小七加碼大杯拿鐵買一送一  / WalkerLand窩客島整理提供



7-11晚間針對12強冠軍推出美式咖啡和馥芮白買2送2、黑糖珍珠撞奶買2送1，在社群被粉絲們敲碗「拿出誠意、拿鐵買一送一呢？」，因本次MVP球員、中華隊隊長陳傑憲就隸屬中華職棒統一7-ELEVEn獅，更讓粉絲們敲碗小七推出更有誠意的優惠。對此，7-ELEVEN表示再加碼「CITY CAFE 大杯拿鐵 買1送1」有求必應。

▲▼棒球12強冠軍優惠！中華隊4:0擊敗日本 小七買一送一優惠  / WalkerLand窩客島整理提供


 

7-ELEVEN 中華隊12強冠軍優惠

活動通路：APP行動隨時取
活動時間：11/25 00:00 -11/26
活動內容：
（加碼優惠）CITY CAFE 大杯拿鐵 買1送1
濃萃美式/大杯精品馥芮白 買2送2
黑糖珍珠撞奶 買2送1
韓國熊津玉米鬚茶/大麥飲 買1送1
波的多洋芋片(薄片蚵仔煎/荷包蛋) 買2送1
康貝特200P EX能量飲料225ml 買1送1
農心香辣海鮮烏龍麵買1送1
韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買1送1
韓國sweetory起司餅乾/可可球系列 買1送1
指定杜老爺冰品 同品項第2件10元
高露潔全效牙齦護理專家牙膏 買1送1
澎澎香浴乳-水嫩清爽700ml補充包 買1送1

活動通路：7-ELEVEN門市
活動時間：11/25-11/26
活動內容：
思樂冰大杯全口味買1送1
小白兔暖暖包/自白肌潔顏乳100g/我的美麗日記面膜 同系列指定品項任選第2件5折
指定利捷維商品/我的健康日記蜂王膠原飲 同品牌買1送1
11/25單日限定：雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋，全口味買1送1

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#12強
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
中華隊12強冠軍！7-ELEVEN買一送一11項整理 終止日本28連勝太嗨。
 編輯 張人尹
中華隊4:0贏日本！12強冠軍中華隊，萊爾富買一送一 樂法免費喝。
 編輯 張人尹
中華隊奪冠喝買一送一！全家7大買一送一優惠 狂賀中華隊史上第一冠。
 編輯 鄭雅之
12強咖啡買一送一喝到冠亞軍賽！萊爾富特大杯咖啡 大杯買一送一。
 編輯 張人尹
棒球12強冠軍賽準備！7-ELEVEN咖啡買二送二 立頓奶茶買一送一。
 編輯 張人尹
keyboard_arrow_up