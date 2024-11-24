小七拿鐵買一送一！中華隊12強冠軍 球迷狂催7-11拿鐵買一送一。



拿鐵買一送一這就來了！為了慶祝中華隊在棒球12強賽事中，首次擊敗日本拿謝世界冠軍金牌，也終止日本隊的28戰連勝紀錄，這個重要里程碑，各家業者紛紛推出買一送一優惠。其中，球迷們覺得7-ELEVEN的優惠還不夠殺，紛紛敲碗「拿鐵呢、拿鐵買一送一」，稍早7-ELEVEN也做出回應，終於開放線上優惠大杯拿鐵買一送一，跟球迷一起喝。



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▲▼棒球12強冠軍小七加碼大杯拿鐵買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



7-ELEVEN 中華隊12強冠軍優惠

7-11晚間針對12強冠軍推出美式咖啡和馥芮白買2送2、黑糖珍珠撞奶買2送1，在社群被粉絲們敲碗「拿出誠意、拿鐵買一送一呢？」，因本次MVP球員、中華隊隊長陳傑憲就隸屬中華職棒統一7-ELEVEn獅，更讓粉絲們敲碗小七推出更有誠意的優惠。對此，7-ELEVEN表示再加碼「CITY CAFE 大杯拿鐵 買1送1」有求必應。▲▼棒球12強冠軍優惠！中華隊4:0擊敗日本 小七買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

活動通路：APP行動隨時取

活動時間：11/25 00:00 -11/26

活動內容：

（加碼優惠）CITY CAFE 大杯拿鐵 買1送1

濃萃美式/大杯精品馥芮白 買2送2

黑糖珍珠撞奶 買2送1

韓國熊津玉米鬚茶/大麥飲 買1送1

波的多洋芋片(薄片蚵仔煎/荷包蛋) 買2送1

康貝特200P EX能量飲料225ml 買1送1

農心香辣海鮮烏龍麵買1送1

韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買1送1

韓國sweetory起司餅乾/可可球系列 買1送1

指定杜老爺冰品 同品項第2件10元

高露潔全效牙齦護理專家牙膏 買1送1

澎澎香浴乳-水嫩清爽700ml補充包 買1送1



活動通路：7-ELEVEN門市

活動時間：11/25-11/26

活動內容：

思樂冰大杯全口味買1送1

小白兔暖暖包/自白肌潔顏乳100g/我的美麗日記面膜 同系列指定品項任選第2件5折

指定利捷維商品/我的健康日記蜂王膠原飲 同品牌買1送1

11/25單日限定：雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋，全口味買1送1