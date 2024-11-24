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7-ELEVEN 中華隊12強冠軍優惠

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活動通路：APP行動隨時取

活動時間：11/25 00:00 -11/26

活動內容：

濃萃美式/大杯精品馥芮白 買2送2

黑糖珍珠撞奶 買2送1

韓國熊津玉米鬚茶/大麥飲 買1送1

波的多洋芋片(薄片蚵仔煎/荷包蛋) 買2送1

康貝特200P EX能量飲料225ml 買1送1

農心香辣海鮮烏龍麵買1送1

韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買1送1

韓國sweetory起司餅乾/可可球系列 買1送1

指定杜老爺冰品 同品項第2件10元

高露潔全效牙齦護理專家牙膏 買1送1

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活動通路：7-ELEVEN門市

活動時間：11/25-11/26

活動內容：

思樂冰大杯全口味買1送1

小白兔暖暖包/自白肌潔顏乳100g/我的美麗日記面膜 同系列指定品項任選第2件5折

指定利捷維商品/我的健康日記蜂王膠原飲 同品牌買1送1

11/25單日限定：雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋，全口味買1送1