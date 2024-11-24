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中華隊12強冠軍！7-ELEVEN買一送一11項整理 終止日本28連勝太嗨。

12強 棒球 冠軍 中華隊 more
2024-11-24 21:59:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN
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編輯 張人尹

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中華隊創下理史了！在棒球12強賽事，中華隊在冠軍賽以4:0擊敗日本隊，為了跟全台棒球迷一起慶祝，7-ELEVEN特別推出一系列超值優惠回饋，從11月25日至26日，推出飲料、泡麵、冰淇淋等11項買一送一優惠，還有點數加碼，用超強小七買一送一慶祝12強奪下冠軍。

推薦閱讀：台日大戰完封日本奪冠軍！12強中華隊冠軍 4大超商買一送一狂歡。

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7-ELEVEN 中華隊12強冠軍優惠

活動通路：APP行動隨時取
活動時間：11/25 00:00 -11/26
活動內容：
濃萃美式/大杯精品馥芮白 買2送2
黑糖珍珠撞奶 買2送1
韓國熊津玉米鬚茶/大麥飲 買1送1
波的多洋芋片(薄片蚵仔煎/荷包蛋) 買2送1
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農心香辣海鮮烏龍麵買1送1
韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買1送1
韓國sweetory起司餅乾/可可球系列 買1送1
指定杜老爺冰品 同品項第2件10元
高露潔全效牙齦護理專家牙膏 買1送1
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活動通路：7-ELEVEN門市
活動時間：11/25-11/26
活動內容：
思樂冰大杯全口味買1送1
小白兔暖暖包/自白肌潔顏乳100g/我的美麗日記面膜 同系列指定品項任選第2件5折
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11/25單日限定：雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋，全口味買1送1

 

 

 

 

 

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