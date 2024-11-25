頂呱呱買一送一狂賀台灣棒球再創巔峰！中華隊在世界棒球12強賽以4比0完封對手，榮耀奪冠，這一刻成為全台灣球迷共同的驕傲。頂呱呱為了與全台球迷一同分享這份喜悅，特別推出「熱血雙饗組」買一送一優惠，將慶祝熱潮從球場延續到日常生活，邀請球迷明天繼續為中華隊喝采。



▲▼頂呱呱買一送一 中華隊12強冠軍優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。



頂呱呱買一送一 中華隊12強冠軍優惠

頂呱呱全台門市推出限時三天的「熱血雙饗組」，活動內容包括兩份原味雞腿搭配兩份地瓜薯條，原價240元的美味組合，特價只需120元即可輕鬆入手。這次優惠不限球迷，只要愛吃、愛分享，就能感受冠軍般的熱血滋味。優惠活動自11月25日起全台門市同步登場（不含桃園機場與板橋環球店），每日供應數量有限，售完為止，球迷朋友千萬不要錯過這次圍繞金牌榮耀的美食狂歡。推薦閱讀：▲▼頂呱呱炸雞、地瓜薯條買一送一 中華隊12強冠軍優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。

優惠內容：「熱血雙饗組」原味雞腿x2 + 地瓜薯條x2，買一送一，特價$120（原價$240）

活動時間：2024年11月25日限時開賣，售完為止

活動地點：全台頂呱呱（除桃園機場與板橋環球店）