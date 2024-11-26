棒球迷嗨翻天！2024年世界棒球12強賽中華隊首度奪冠，這份激動與榮耀點燃了全台球迷的熱血。為了慶祝這場歷史性勝利，清原執行長大手筆宣布，11/27將在全台指定門市免費送出5000碗招牌「紅不讓紅白湯圓」。這項活動不限購買，大家只需到活動貼文留言「中華隊加油」即可獲得領取資格，讓棒球迷不僅能沉浸於勝利喜悅，更能以一碗暖心湯圓迎接冬日的幸福滋味。
▲▼清原免費吃慶祝中華隊12強奪冠軍 / WalkerLand窩客島整理提供。
清原的「紅不讓紅白湯圓」以紅豆湯與Q彈湯圓為特色，既甜美又有飽足感，是冬日裡的溫暖代表。11月27日下午1點開始，這款人氣甜品將在全台15間指定門市免費開送，數量限定5000碗，平均每間門市發送333碗，送完為止。建議大家提前規劃領取時間與地點，避免錯過這場只有一次的紅不讓湯圓狂歡派對。
推薦閱讀：中華隊奪冠軍就是爽！星巴克買一送一 18小時限定感謝中華英雄。
▲▼清原免費吃「紅不讓紅白湯圓」慶祝中華隊12強奪冠軍 / WalkerLand窩客島整理提供。
清原免費吃 中華隊12強冠軍優惠
活動時間：11月27日下午1點開始，至清原指定門市出示貼文留言畫面，即可免費獲得紅不讓紅白湯圓，送完為止。共計5000碗。
活動辦法：至活動貼文留言「中華隊加油」獲得資格。
活動貼文：https://walkr.tw/L3TucFGR
指定門市：
新北化成店、永和得和店、台北古亭店、新屋中華店、台中大明店、彰化師大店、南投埔里店、雲林斗南店、斗六中山店、嘉義中興店、台南大橋店、高雄林園店、屏東和平店、台東祥瑞店、花蓮中山店