12強冠軍是中華隊，先喝星巴克買一送一嗨起來！昨晚正式謝幕的世界棒球12強冠軍賽，由台灣的中華隊和國際賽事連勝27場的日本隊較量，最終中華隊以4:0完封日本，其中台灣隊長陳傑憲的3分砲更是讓全台球迷瘋狂尖叫。這次，星巴克為了感謝中華隊英雄，特意推出兩天快閃星巴克買一送一優惠，經典咖啡、星冰樂通通都有，每人最多可享買二送二優惠，18小時快閃讓球迷繼續狂賀中華隊奪冠。



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星巴克買一送一 中華隊12強冠軍優惠

活動時間：2024/11/25(一)~11/26(二)

活動內容：11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1、每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2、優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3、詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。