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中華隊奪冠軍就是爽！星巴克買一送一 18小時限定感謝中華英雄。

12強 中華隊 冠軍 星巴克 more
2024-11-25 07:05:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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12強冠軍是中華隊，先喝星巴克買一送一嗨起來！昨晚正式謝幕的世界棒球12強冠軍賽，由台灣的中華隊和國際賽事連勝27場的日本隊較量，最終中華隊以4:0完封日本，其中台灣隊長陳傑憲的3分砲更是讓全台球迷瘋狂尖叫。這次，星巴克為了感謝中華隊英雄，特意推出兩天快閃星巴克買一送一優惠，經典咖啡、星冰樂通通都有，每人最多可享買二送二優惠，18小時快閃讓球迷繼續狂賀中華隊奪冠。

▲▼星巴克買一送一 中華隊12強冠軍優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。



將於11/25、11/26快閃限定的星巴克買一送一，於活動當天早逝10點至晚間8點期間，只要到門市點夠大杯以上的飲品，就免費贈送同品項飲品一杯，將中華隊奪冠的喜悅延續給每一位來喝星巴克的人。每人、每次最多可享買二送二，最推薦大家必喝的是聖誕限定太妃核果那堤和極少推買一送一優惠的星冰樂，

推薦閱讀：台日大戰完封日本奪冠軍！12強中華隊冠軍 4大超商買一送一狂歡。

▲▼星巴克買一送一 中華隊12強冠軍連續2天喝起來 / WalkerLand窩客島整理提供。



 

星巴克買一送一 中華隊12強冠軍優惠

活動時間：2024/11/25(一)~11/26(二)
活動內容：11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
注意事項：
1、每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
2、優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
3、詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

 

 

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