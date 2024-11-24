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貳樓買一送一！Team Taiwan冠軍金牌 貳樓早午餐全品項買一送一。

12強 中華隊 Team Taiwan 冠軍 more
2024-11-24 22:52:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：貳樓
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編輯 張人尹

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Team Taiwan做到了！世界棒球12強賽，中華隊在11/24奪冠拿金牌，讓全台粉絲看著轉播都一起尖叫。為了慶祝，貳樓早午餐11/25全台門市推出限時買一送一優惠，只需內用點餐前說出通關密語「Team Taiwan」，即享全品項餐點買一送一，跟著中華隊球迷們一起尖叫。

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貳樓林口店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲▼棒球12強Team Taiwan冠軍優惠 貳樓早午餐買一送一  / WalkerLand窩客島整理提供
貳樓新菜單 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載



11/25當天，貳樓早午餐內用點餐前說出通關密語「Team Taiwan」，即享全品項餐點買一送一，活動僅限內用，贈送餐點為相同品項，並可抵個人低消。讓球迷們一起吶喊「Team Taiwan！」跟中華隊、跟全台灣球迷粉絲一起慶祝、一起嗨。
貳樓新菜單 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲▼Team Taiwan擊敗日本奪冠軍 貳樓早午餐買一送一  / WalkerLand窩客島整理提供
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貳樓早午餐 Team Taiwan買一送一

活動時間：2024/11/25一日限定
活動內容：11/25當天至全台貳樓內用，說出通關密語「Team Taiwan」，享全品項餐點買一送一。
注意事項：
1、活動僅限內用使用，恕不得外帶。
2、贈送的餐點酌收原價之10%服務費。
3、此活動不可與會員折扣與其他優惠併用。
4、贈送之餐點可抵個人低消；欲參加活動者請在點餐前「主動」與夥伴說出 通關密碼「Team Taiwan」 方可參加活動。
5、買一送一的贈送餐點為相同品項。
⁠6、若販售之餐點該門店已售罄，貳樓餐廳有權停售該品項。
7、貳樓餐廳保有最終活動解釋權。

 

 

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