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12強冠軍免費吃麵！雙月愛恨椒芝麵0元免費吃 Team Taiwan贏日本太狂。

12強 棒球 冠軍 金牌 more
2024-11-24 23:07:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：雙月
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編輯 張人尹

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誰說12強奪冠軍有吃不完的買一送一，這次直接送你免費吃！棒球台日大戰，中華隊終場以4:0完封日本，不只是全壘打時興奮尖叫，或是最後一球再見雙殺的震撼，通通都讓球迷印象深刻。為了紀念這歷史性的金牌，雙月在11/25推出一日限定「愛恨椒芝麵」0元免費吃，這天到雙月內用，直接免費一碗麵。

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雙月為慶祝中華隊奪得世界冠軍，於11月25日推出免費招待活動，邀粉絲共度榮耀時刻。活動當天凡至雙月內用，即可免費享用一碗愛恨椒芝麵，以美味傳遞對中華隊的驕傲與感動。數量有限，每人限領一碗，僅供內用不提供外帶，跟全台球迷一起享受Team Taiwan的榮耀滋味。
雙月食品社 二航店 愛恨椒芝麵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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雙月 12強中華隊奪冠免費吃優惠

活動時間：2024/11/25一日限定
活動內容：凡於活動當日親臨雙月內用店，即可免費享用一碗愛恨椒芝麵。
注意事項：每人限領取一碗。本活動限內用，不提供外帶服務，數量有限送完為止。

 

 

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 編輯 鄭雅之
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