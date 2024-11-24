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台灣金牌OK買一送一！阻斷日本27連勝，OK超商連續10天應援優惠。

12強 12強優惠 ok優惠 買一送一
2024-11-24 23:55:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：OK超商
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編輯 李維唐

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中華隊贏球就是爽！隨著中華隊阻斷日本27連勝，獲得12強的冠軍金牌，OKmart 特別推出為期十天的應援優惠活動，感謝每一位球迷為台灣隊加油、為中華隊阻應援。自即日起至12/4，全台OKmart門市獨家提供一系列超值促銷，包含買一送一，讓球迷一起感受台灣奪冠、金牌喜悅。


OKmart此次活動特別鎖定球迷最愛的日系零食，精選森永、明治、雷神、UCC與喬亞等經典品牌，推出「第二件六折」的限時優惠，滿足愛好日系零食的消費者。此外，加倍佳、曼陀珠的買一送一活動，以及 OKchoice 爆米花兩種口味任選3件僅需99元的超值組合。



此外，OKCAFE 與茗京萃推出應援優惠，包括紫蘇茶與百草甘茶兩款特調，活動期間特價39元。OKchoice 爆米花也在此次活動中推出青花椒風味與焦糖可可風味，任選3件僅需99元，不僅能滿足不同口味需求，可以讓球迷一起感受到金牌的喜悅。

推薦閱讀：台日大戰完封日本奪冠軍！12強中華隊冠軍 4大超商買一送一狂歡。

 

 

OKmart 12強金牌優惠

日系零食優惠第二件六折
森永、明治、雷神、UCC、喬亞等指定日系零食品項。

限定買一送一
加倍佳、曼陀珠：買1送1。

任選3件99元
OKchoice爆米花（青花椒風味、焦糖可可風味）：任選3件99元。

OKCAFE與茗京萃優惠價39元（原價55元）
紫蘇茶：清新草本搭配薄荷與桑椹。
百草甘茶：多重草本與涼感薄荷潤喉舒適。

 

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