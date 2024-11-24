中華隊贏球就是爽！隨著中華隊阻斷日本27連勝，獲得12強的冠軍金牌，OKmart 特別推出為期十天的應援優惠活動，感謝每一位球迷為台灣隊加油、為中華隊阻應援。自即日起至12/4，全台OKmart門市獨家提供一系列超值促銷，包含買一送一，讓球迷一起感受台灣奪冠、金牌喜悅。





OKmart此次活動特別鎖定球迷最愛的日系零食，精選森永、明治、雷神、UCC與喬亞等經典品牌，推出「第二件六折」的限時優惠，滿足愛好日系零食的消費者。此外，加倍佳、曼陀珠的買一送一活動，以及 OKchoice 爆米花兩種口味任選3件僅需99元的超值組合。



OKmart 12強金牌優惠

日系零食優惠第二件六折

森永、明治、雷神、UCC、喬亞等指定日系零食品項。



限定買一送一

加倍佳、曼陀珠：買1送1。



任選3件99元

OKchoice爆米花（青花椒風味、焦糖可可風味）：任選3件99元。



OKCAFE與茗京萃優惠價39元（原價55元）

紫蘇茶：清新草本搭配薄荷與桑椹。

百草甘茶：多重草本與涼感薄荷潤喉舒適。