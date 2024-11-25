虎航機票買一送一馬上訂、馬上出發！12強4:0完封日本、達成中華隊勇奪成棒隊史上第一座冠軍金牌的成就，不僅各大超商、飲料店、餐廳推出買一送一優惠，竟然台灣本土台灣虎航也祭出超殺機票優惠，於即刻起兩人同行訂票第二人免費，等於是機票買一送一，將中華隊奪冠的喜悅延續到外國去。
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中華隊在2024世界棒球12強賽中，展現不凡的實力和永不放棄的精神，最後挺進冠軍戰對抗不敗神話日本隊，終止日本隊國際賽事27場連勝紀錄，也奪得中華隊成棒隊史上第一座冠軍金牌。而虎航也率先祭出超狂第二人免費機票優惠，於即刻起至11/25 23:59期間，只要買旅遊期間落在11月、12月的澳門或韓國機票，最便宜一個人799元之外，兩人同行的話第二人直接免費，來場說走就走的中華隊冠軍狂歡之旅。
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虎航機票優惠 挺中華隊奪冠軍
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韓國 單程未稅 TWD 1,499 起
其餘航線 單程未稅 TWD 1,599 起
加碼：澳門、韓國加碼兩人同行 第二人免費 (旅遊期間限11-12月；5折優惠)