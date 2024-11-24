中華隊完封日本奪冠全台狂尖叫，全家先推買一送一寄杯去！2024世界棒球12強賽於今晚正式落幕，台日冠軍戰最終以4:0由中華隊完封日本，在確定贏球的瞬間全台各個街道都傳出瘋狂的尖叫聲，不僅終止的日本隊國際賽28連勝的紀錄，更是棒球中華隊史上第一金。全家這次率先推出7大買一送一優惠，包括美式、拿鐵等人氣飲品，於明天早上十點正式開跑，延續中華隊奪冠的喜悅。



▲12強中華隊奪冠、完封日本 全家推買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。



全家這次歡慶中華隊奪下12強冠軍，將於明日11/25 早上10點至晚間23:59期間，在全家APP隨買跨店取限定推出快閃優惠，包括經典拿鐵、特濃美式、可口可樂、百事可樂、礦物質強氣泡同品項買一送一優惠，用最經典的全家咖啡領軍，號召球迷一起來狂歡。



▲中華隊完封日本 全家買一送一優惠有經典咖啡系列 / WalkerLand窩客島整理提供。

全家中華隊奪冠軍 買一送一優惠

活動時間：11/25 10:00開賣 - 23:59

販售通路：全家APP隨買跨店取限定

購買網址：https://bit.ly/2Wvq1to

優惠品項：

1、經典拿鐵（特大杯）、特濃美式（大杯）可口可樂435ml、百事可樂600ml礦物質強氣泡同品項買一送一

2、FamiCollection氣泡水/檸檬氣泡水 任選買1送1

3、星太郎勁辣超寬條餅 買2送2

4、mini可樂果 買2送1



注意事項：活動品項限購組數、兌換期限，請依實際購買畫面為主。