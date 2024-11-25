超級開心！中華隊在12強棒球賽中，以精湛的技術與團隊默契強勢奪得冠軍，為了與球迷、國人一起慶祝這光榮的時刻，樂天餐飲集團特別推出三日限定快閃優惠，旗下三大品牌「樂天皇朝」、「樂蝦拉麵」與「樂天小香港」攜手推出買一送一限定活動。



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樂天餐飲集園表示，自11/25至11/27，只要在店內出示樂天餐飲品牌的Facebook或Instagram快閃活動圖文，即可享內用買一送一的優惠，其中樂天皇朝針對經典商品「特色皇朝小籠包（八色）」推出買一送一活動。不僅單點小籠包可享優惠，就連最新季節套餐內的八色小籠包也同步加碼贈送。無論是經典口味還是季節限定，這份美味猶如棒球場上的精彩表現，讓球迷一再回味。



此外，樂蝦拉麵則聚焦2024年全新菜單的明星商品「雙肉炙燒蝦湯拉麵套餐」，推出買一送一優惠。這款套餐結合了豬叉燒與舒肥雞叉燒的雙重滋味，搭配濃郁的蝦皇湯頭，層次豐富的美味體驗宛如中華隊在賽場上的無敵戰力，絕對值得球迷一試。而11月新開幕的「樂天小香港」則是推出大巨蛋店限定活動，只要點用港點「一籠大滿足」即贈送一籠「棒球黃金流沙包」。這款僅在活動期間提供的限定港點，以金黃誘人的外型與綿密甘甜的內餡，完美詮釋了奪冠的榮耀與甜蜜時刻，為球迷們的慶祝增添無限驚喜。

樂天皇朝 12強冠軍買一送一

活動期間：2024年11月25日（一）至11月27日（三）

活動內容：「特色皇朝小籠包（八色）」買一送一

包含範圍：單點商品與套餐內的八色小籠包均適用

限制條件：限內用，贈送品項需酌收服務費





樂蝦拉麵 12強冠軍買一送一

活動期間：2024年11月25日（一）至11月27日（三）

活動內容：「雙肉炙燒蝦湯拉麵套餐」買一送一

銷售亮點：結合豬叉燒與舒肥雞叉燒的全新菜單明星商品

限制條件：限內用，贈送品項需酌收服務費





樂天小香港 12強冠軍買一送一

活動期間：2024年11月25日（一）至11月27日（三）

活動內容：點用「一籠大滿足」港點，即贈「棒球黃金流沙包」乙籠（兩入）

特殊說明：黃金流沙包為只送不賣的限定商品

限制條件：限內用，贈送品項需酌收服務費



參與者需於門店出示樂天餐飲品牌的Facebook或Instagram快閃活動圖文。告知現場工作人員參與此次活動，即可享內用優惠。贈送品項僅限內用且需酌收服務費。