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中華隊4:0贏日本！12強冠軍中華隊，萊爾富買一送一 樂法免費喝。

12強 棒球 冠軍 金牌 more
2024-11-24 22:39:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：萊爾富
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編輯 張人尹

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中華隊世界第一！中華隊以4:0完封日本、終止日本連勝，並且拿下12強金牌。全台棒球迷不只尖叫慶祝，還有超狂買一送一可以衝。即日起至11/25，至萊爾富Facebook完成指定任務，包括按讚及參與抽獎遊戲，有機會獲得免費樂法茶飲、買1送1或第2件5元，跟著全台球迷一起慶祝12強冠軍。

推薦閱讀：台日大戰完封日本奪冠軍！12強中華隊冠軍 4大超商買一送一狂歡。

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為了慶祝12強冠軍，11/25-11/30期間，萊爾富Hi café全品項特大杯及大杯特濃美式、拿鐵與指定樂法茶飲推出買1送1優惠，不同價位也直接拿2件、打5折，優惠很有感。此外還有「萊爾富超商Hi-Life」粉絲專頁加碼優惠，完成轉盤遊戲，就有機會獲得限量指定樂法茶飲免費1瓶、買1送1或第2件5元的序號，讓飲料控喝起來。

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萊爾富 中華隊12強冠軍優惠

活動期間：11/25-11/30
活動內容：
1、Hi café 特大杯全品項(不同價者以2件5折計算)、大杯特濃系列的美式咖啡/拿鐵咖啡與指定樂法茶飲享買1送1優惠。
2、即日起至11月25日23:59分止，上萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」完成指定任務，完成轉盤遊戲，就有機會獲得限量指定樂法茶飲免費1瓶、買1送1或第2件5元的序號乙組(須於2024/12/02兌換完畢)。

 

 

 

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