草莓控真的先尖叫了！信義區永春站韓式爆餡鬆餅「白狐院」，這次竟然跨界和超高人氣飲料SOMA聯名，以草美季為主打，並搶先曝光全新品牌「Oooo Waffle白狐喔鬆餅」，以創意與趣味為主打，鎖定年輕消費族群，推出限定草莓鬆餅、草莓飲料，酸甜的草莓滋味再加上可愛造型設計，勢必將成為信義區最夯打卡甜點。
▲▼白狐院 X SOMA聯名草莓季 / WalkerLand窩客島整理提供。
本次，白狐院和SOMA聯名套餐，一套有「草莓焦糖奶油오鬆餅」與「草莓菁茶歐蕾」售價239元，讓人一次滿足甜點與飲品的雙重需求。草莓焦糖奶油오鬆餅結合自製草莓焦糖醬、新鮮草莓與乳霜，搭配副牌Oooo Waffle的猶如圓形冰棒棍的可愛造型華夫餅，口感多層次且滿滿儀式感。而草莓菁茶歐蕾則以高山茶搭配草莓果香，清新濃郁兼具，完美詮釋SOMA對茶飲的講究，讓甜蜜的草莓季充滿層次感與驚喜。
▲▼白狐院 X SOMA聯名草莓鬆餅、草莓飲料 / WalkerLand窩客島整理提供。
除聯名產品外，草莓季菜單包含多種創新口味，如「大廚版開心果草莓」與「喔莫喔莫草莓肉桂」，前者將用地中海開心果磨成泥，和酸甜的自製草莓奶油醬混搭出新滋味；後者則是有加入大量季節限定生乳霜，與草莓凍乾、辛香肉桂混搭展現獨特層次，無論是視覺還是味覺都令人印象深刻。
推薦閱讀：草莓控搶翻！爆量草莓波士頓派 超強網購甜點幸福巷先下單。
▲▼白狐院草莓華夫餅 / WalkerLand窩客島整理提供。
白狐院 X SOMA聯名
活動時間：12月7日~1月6日
限定套餐：草莓焦糖奶油오鬆餅＋草莓菁茶歐蕾 售價239元
白狐院草莓季鬆餅
草莓季販售時間：12月7日~3月
口味、售價：
大廚版開心果草莓 一份333元、 半份178元
喔莫喔莫草莓肉桂 265元、 145元
白狐院 店家資訊
販售地點：台北市信義區虎林街119-17號1F