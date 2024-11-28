草莓控真的先尖叫了！信義區永春站韓式爆餡鬆餅「白狐院」，這次竟然跨界和超高人氣飲料SOMA聯名，以草美季為主打，並搶先曝光全新品牌「Oooo Waffle白狐喔鬆餅」，以創意與趣味為主打，鎖定年輕消費族群，推出限定草莓鬆餅、草莓飲料，酸甜的草莓滋味再加上可愛造型設計，勢必將成為信義區最夯打卡甜點。



▲▼白狐院 X SOMA聯名草莓季 / WalkerLand窩客島整理提供。



白狐院 X SOMA聯名

活動時間：12月7日~1月6日

限定套餐：草莓焦糖奶油오鬆餅＋草莓菁茶歐蕾 售價239元



白狐院草莓季鬆餅

草莓季販售時間：12月7日~3月

口味、售價：

大廚版開心果草莓 一份333元、 半份178元

喔莫喔莫草莓肉桂 265元、 145元



白狐院 店家資訊

販售地點：台北市信義區虎林街119-17號1F