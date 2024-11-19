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草莓控搶翻！爆量草莓波士頓派 超強網購甜點幸福巷先下單。

幸福巷 草莓 波士頓派 草莓甜點 more
2024-11-19 12:09:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：幸福巷
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

冬天就是要瘋狂吃草莓！隨著天氣逐漸轉涼，就到了瘋狂吃草莓的幸福時刻，高雄起家的「幸福巷」將人氣波士頓派推出兩款全新草莓口味，以爆量新鮮草莓為主打，再加上減糖版的鮮奶油，讓人放心的大口吃草莓甜點、也不怕負擔過大。只要在線上官網就能買到，草莓控現在就下訂、吃起來。

▲▼2024草莓甜點推薦「幸福巷 草莓波士頓派」/ WalkerLand窩客島整理提供。


幸福巷一向以天然健康的食材與純手工製作著稱，這次推出的新品也不例外。兩款8吋草莓波士頓派，嚴選顆顆碩大飽滿的大湖1號草莓為主角，在鬆軟的蛋糕體中擺滿整顆新鮮草莓，有原味「白雪莓莓」加上減糖鮮奶油是必吃經典款；而幸福加倍巧克力版「生巧莓莓」，濃郁的生巧克力與微酸草莓交織出豐富層次，帶來層次豐富的甜美滋味。

▲2024草莓甜點推薦「幸福巷 白雪莓莓、生巧莓莓」/ WalkerLand窩客島整理提供。

即日起購買新品還能享好康，購買一款即贈草莓保冷袋一個，買越多送越多，既實用又貼心，為這季的甜美時光增添更多美好記憶。幸福巷的波士頓派不僅是味蕾的享受，更是對冬日幸福的詮釋。

推薦閱讀：CREMIA甘王草莓霜淇淋回歸！夢幻粉「日本草莓之王甜點」11/15開吃。

▲2024草莓甜點推薦「幸福巷 白雪莓莓」/ WalkerLand窩客島整理提供。



 

幸福巷 草莓波士頓派系列 販售資訊

白雪莓莓波士頓派 459元
生巧莓莓波士頓派 475元
 

幸福巷 草莓波士頓派系列 優惠資訊

購買「白雪莓莓」或「生巧莓莓」波士頓派一款，即贈草莓保冷袋一個。
購買兩款新品，即贈兩個草莓保冷袋，以此類推。
 

幸福巷 店舖資訊

高雄自由店
地址：高雄市三民區自由一路237號
營業時間：12:00-19:00（週日公休）
電話：07-395-8989

高雄博愛店
地址：高雄市三民區博愛一路279號
營業時間：12:00-19:00（週日公休）
電話：07-313-8989

 

 

 

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