被譽為北海道冰淇淋之神的CREMIA，宣告將先前台灣獨家限定、熱賣到翻的「甘王草莓霜淇淋」強勢回歸！嚴選「日本草莓之王」美譽的甘王草莓為原料，搭配北海道香濃乳源製成微酸微甜的「甘王草莓霜淇淋」，於去年首次開賣就造成搶吃、搶打卡熱潮。如今，在草莓控瘋狂敲碗下，終於將在11/15回歸，上次沒吃到的千萬不要再錯過了。
▲CREMIA甘王草莓霜淇淋將於11/15回歸/ WalkerLand窩客島整理提供。
享有盛名的福岡甘王草莓，擁有顆粒大、飽滿多汁的特點，且入口酸甜回甘，使其成為草莓愛好者心目中的珍品。這次CREMIA霜淇淋選用日本進口甘王草莓天然原汁，將獨有的草莓風味巧妙融入冰品，使得甜中帶酸的層次口感更加豐富。粉紅色的霜淇淋不僅視覺吸引人，更具拍照效果，是今年秋冬的夢幻甜點。甘王草莓霜淇淋將於11/15起全台CREMIA門市限量供應，讓人能在寒冷季節中感受幸福感。
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▲CREMIA季節限定新口味「甘王草莓霜淇淋」每支售價150元/ WalkerLand窩客島整理提供。
CREMIA甘王草莓霜淇淋 販售資訊
開賣日：2024/11/15~售完為止
售價：150元/支
販售門市：全台CREMIA皆販售