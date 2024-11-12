先來全家喝咖啡買2送2應援中華隊！隨著2024年世界棒球12強賽即將火熱登場，全家推出三大活動讓球迷為中華隊加油應援，對應不同對戰隊伍祭出「嗑」敵美食優惠之外，還有咖啡買2送2、媽媽煮藝系列88折等，為球迷準備好滿滿的美食。並加碼推出獨家「中華隊捏捏球」只要59元就能替中華隊應援。
於11/13首戰日起，球迷們能透過「全家」會員APP搶購每日限定的88折優惠券，並以「嗑」敵策略對應不同對戰隊伍。例如在中華隊首戰對決韓國時，提供「韓式炸雞、韓式辛牛義大利麵」88折優惠。接下來，每場對戰日早上10點將開放指定商品的優惠券，讓球迷能在享受美食的同時也替中華隊集氣助威，陪伴大家一起熱血看球。
全家特別推出Premier12限量周邊商品，滿足球迷們的應援需求。凡於11/13~11/26期間，單筆消費滿168元，即可獲得Premier12中華隊紋身貼紙，更能加價59元購得中華隊棒球捏捏球。這款紋身貼紙設計包含了中華隊LOGO、Q版應援棒等可愛圖案，讓球迷能貼上應援標誌展現支持；而捏捏球則仿真棒球手感，是居家看球和進場加油的最佳道具，數量有限，喜愛中華隊的球迷可得趕快搶購。
此外，「全家」還推出Let’s Café經典美式特大杯買2送2的優惠活動，冷凍炸物則可享四件88折優惠。看球之餘，有美食飲品相伴更添愉快，現在就邀請親朋好友一起到「全家」搶好康、買美食，和中華隊一同邁向勝利。
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全家 世界棒球12強優惠
嗑敵優惠券：11/13至11/18每日10:00於全家APP搶券指定商品88折
11/13 韓國：韓式炸雞、韓式辛牛義大利麵
11/14 多明尼加：乖乖玉米脆條-特醇巧克力
11/16 日本：芝麻海苔香鬆細捲
11/17 澳洲：FamiCollection鮮乳餅
11/18 古巴：三明治全品項
全家 Premier12中華隊周邊
活動時間：2024/11/13-11/26
品項：
1、Premier12中華隊紋身貼紙
活動機制：全店購買指定商品，單筆消費滿168元，贈Premier12中華隊紋身貼紙。限量10萬份，送完為止。
2、Premier12中華隊 棒球捏捏球
活動機制：全店購買指定商品，單筆消費滿168元，加59元加價購Premier12中華隊捏捏球。限量7萬份，售完為止。
全家咖啡買2送2
活動時間：2024/11/13至11/18
活動辦法：全家會員APP-隨買跨店取推出Let’s Café經典美式(特大杯，冰熱不限)買2送2優惠活動。
全家媽媽煮藝系列優惠
活動時間：2024/11/13至11/26
活動內容：冷凍炸物、烤物享兩件92折、四件88折。