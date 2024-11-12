為了響應2024年世界棒球12強賽事，台灣首家連鎖炸雞品牌頂呱呱特別推出「多人派對組合餐」限時優惠，讓球迷們在比賽期間邊吃炸雞邊為中華隊加油。活動於11月13日到11月24日期間限定販售，每桶現省百元起的派對餐組合包含不同分量與炸雞口味，無論是小型聚會還是球賽應援，皆能滿足需求。想要熱血加油、沉浸賽事氛圍的球迷們，千萬別錯過這次應援活動。





此次，頂呱呱針對世棒12強優惠包括三款炸雞派對組合，特價選擇包括6、8與10塊炸雞的組合，適合不同人數的聚會需求。6塊與8塊組合不僅擁有經典原味炸雞，還搭配了招牌的呱呱包、甜甜包與地瓜薯條，配上一瓶1.25L的大瓶可樂，讓小型聚會也能吃得超豐盛。若是球迷想要更大份量的10塊組合，這次還加入了4塊特製辣味雞翅，辣味醬料帶來微辣刺激，讓人一口接一口，搭配可樂與炸雞更是完美應援享受。





頂呱呱招牌的「辣味雞翅」成為這次10塊組合的亮點，這款雞翅經過秘製醬料醃製，外皮酥脆，肉質多汁，讓球迷在觀看比賽之餘也能享受香辣衝擊。而呱呱包、甜甜包與地瓜薯條更是頂呱呱的經典配角，一次品嚐多種人氣美味，搭配冰涼的可樂，讓球迷們無論是在餐廳內或在家觀賽，都能感受炸雞帶來的酥脆口感及熱血應援的樂趣。這次限時優惠活動，頂呱呱以美味的炸雞為中華隊加油，帶給球迷難忘的觀賽體驗。



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頂呱呱 優惠資訊整理

活動期間：11/13至11/24

活動地點：全台頂呱呱門市（桃園機場、板橋環球店除外）

優惠內容：

1、6塊炸雞派對組合：特價$499

原味炸雞x4、原味雞腿x2、呱呱包x2、甜甜包x2、地瓜薯條（小）x1、可口可樂1.25L x1



2、8塊炸雞派對組合：特價$589

原味炸雞x5、原味雞腿x3、呱呱包x2、甜甜包x2、地瓜薯條（小）x1、可口可樂1.25L x1



3、10塊炸雞派對組合：特價$649

原味炸雞x4、原味雞腿x2、辣味雞翅x4、呱呱包x2、甜甜包x2、地瓜薯條（小）x1、可口可樂1.25L x1