世界棒球12強錦標賽即將登場，各路球迷熱血沸騰。為迎接這場國際賽事，繼光香香雞與CASETiFY攜手推出限定聯名活動。球迷不僅能在店內品嚐到精心設計的「必勝餐」，還能透過加價購選擇潮流的手機殼及行動電源，享受比賽與時尚周邊結合的雙重樂趣。繼光香香雞希望透過這次活動，讓美食和棒球陪伴球迷，一同為中華隊加油喝采。







10月25日起，繼光香香雞於全門市推出「必勝餐」，包含人氣炸雞與搖搖薯條，並可選擇海鹽焦糖或鬼椒檸檬兩種口味，套餐售價為265元。不僅如此，凡購買必勝餐的消費者還可享加價購優惠，以1,699元或1,999元選購CASETiFY聯名磁吸行動電源與iPhone手機殼，讓球迷在應援時也能秀出自己的潮流態度。





11月14日至11月19日，中華隊賽事當天若獲勝，隔日憑票根至門市可享二選一優惠：阿根廷魷魚免費升級或甜心地瓜球買一送一。此外，11月10日至11月27日期間，憑世界12強球賽票根購套餐，即贈送甜心地瓜球一份。同時，11月13日至11月18日凡於應援席「一起香香區」觀賽並加入會員，還可獲得95折優惠券，享受未來消費專屬折扣。





這次活動不僅提供球迷美味的炸雞與限定周邊商品，更透過創新的優惠設計，拉近美食與賽事的距離。繼光香香雞期望藉由這次合作，讓球迷在享受棒球比賽的同時，也能透過美食與潮流周邊體驗更豐富的應援時刻。在世界12強賽的氛圍下，美食與棒球完美結合，邀請球迷一同見證中華隊的精彩表現。



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繼光香香雞X世界棒球12強

活動時間：10/25(五)~11/24(日)，數量有限售完為止。

套餐售價：265元

必勝餐套餐內容：大份香香炸雞、大份搖搖薯條(海鹽焦糖及鬼椒檸檬口味二選一)

販售門市：繼光香香雞現場全門市

限量加價購：於繼光香香雞任一門市消費必勝餐套餐即可以$1,699加價購CASETiFY 聯名 磁吸行動電源，$1,999加價購 CASETiFY 聯名 iPhone15 Pro、iPhone16 Pro手機殼。



繼光香香雞 憑球賽票根享優惠

活動時間：11/14(四)~11/19(二)

活動內容：凡於中華隊賽事當天中華隊獲勝，隔日憑當日球票於繼光香香雞任一門市消費，即可享優惠二選一：阿根廷魷魚中份免費升級為大份或甜心地瓜球買一送一。



繼光香香雞 應援席位會員享優惠

活動時間：11/13(三)~11/18(一)

兌換時間：11/19(四)~12/31(二)

活動內容：加入香繼光集團會員贈95折優惠券。