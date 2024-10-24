連日本人都搶到缺貨的丸亀製麵甜甜圈「烏龍Q拿滋」終於來台開賣了！為了迎接搞怪萬聖節到來，台灣丸亀製麵特意將日本上市6天就熱賣100萬份的創新甜點「烏龍Q拿滋」引進台灣，以烏龍麵製作獨創甜點，鹹甜搭配又帶有Q彈口感層次豐富。為了配合這次新品推出，丸亀製麵規劃一系列限時活動，不僅能免費吃到烏龍Q拿滋，還有變裝買一送一和抽現金抵用券的多重好康。







烏龍Q拿滋的特點在於將烏龍麵條打成泥狀，再油炸成外酥內Q的小球，並可依個人喜好撒上玉米濃湯或可可粉調味。每日11點和17點限量開賣，每份售價40元，適合大小朋友共享。活動期間還推出「墨西哥微辣」限定口味，顧客只需在門市出示LINE好友畫面並說出「不給烏龍Q拿滋就搗蛋」，即可免費獲得一份限量版本。這款在日本爆紅的甜點登台後，預料將掀起新一波搶購熱潮，絕對是今年萬聖節不可錯過的特色小吃。







同時，也推出萬聖節變裝買一送一優惠活動，只要穿著鬼怪或動漫角色等變裝主題造型到店，即可享烏龍麵單點品項買一送一的優惠，每店每日限50名顧客。此外，顧客還可參加變裝打卡抽獎活動，在官方粉專或IG上傳變裝照片，並tag兩位好友留言「#萬聖節變裝吃丸亀烏龍麵買一送一」，就有機會抽中6,000元現金抵用券。丸亀製麵以創意活動和美味餐點，為顧客的萬聖節派對增添更多樂趣。



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丸亀製麵 烏龍Q拿滋

售價：每份40元

販售時間：每日11點和17點限量開賣

口味：玉米濃湯、可可粉、墨西哥微辣



丸亀製麵 優惠

活動時間：2024/10/25(五)~10/31(四)

1、贈送烏龍Q拿滋：消費並出示LINE好友畫面說出「不給烏龍Q拿滋就搗蛋」，可免費獲得限量甜點乙份，每人限兌換一次，各店數量有限，送完為止。

2、變裝買一送一：穿主題造型服裝，即享烏龍麵品項買一送一優惠（限同品項），每店每日限50名。

3、變裝上傳抽6千元餐券：上傳變裝用餐照片至官方粉專或IG活動貼文，tag兩位好友並留言，即有機會抽中6,000元餐券，共抽出六位幸運得主。



注意事項：

1、變裝吃麵買1送1活動以1號-11號烏龍麵口味為主，不包含12號限定口味、炸物、飲料、單點等。 2、優惠活動(券)恕不併用。 3、本活動營業時間以各門市為準。 4、本公司保有修改、終止活動之權利。 5、凡參與本活動，即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定。