誰說吃麻辣鍋吃到飽要揪人！作為平價麻辣鍋霸主的「馬辣」，這次看準雙十一光棍節，特意推出「單身寵客方案」優惠，不管你是不是單身、邊緣人還是I人，都能一個人隨時到馬辣、新馬辣開鍋吃。每人最便宜只要498元就可享有個人套餐和無限吃的自助吧放題，不用擔心沒朋友無法成團開鍋。





馬辣個人套餐提供多種高檔肉品與海鮮選擇。可在美國SRF極黑和牛、澳洲黑毛和牛、CAB安格斯黑牛等頂級肉品中選擇五盎司份量，或從巨大海虎蝦、阿根廷天使紅蝦、金目鱸魚、干貝等海鮮中任選五品。所有套餐均附贈90分鐘的自助吧放題服務，包括黑牛咖哩飯、哈根達斯、莫凡彼冰淇淋及各式新鮮蔬菜，火鍋控都能盡情享受豐富多元的用餐選擇。







這次「單身寵客方案」個人套餐每日限量供應，並涵蓋全時段用餐，但馬辣西門店、桃園大江店等部分門市不參與此次活動，要特別注意。套餐是附贈蔬菜精力湯，亦可加價50元升級湯底，首推麻辣鍋、膠原蛋白鍋、港式花雕雞鍋。



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馬辣吃到飽 雙十一光棍節優惠

活動時間：即日起至2024年11月底，若有更動依馬辣官方公告為主。

活動門市：馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+

活動內容：個人套餐分三種價位，最低只要498起(新馬辣Plus個人套餐598起)，每日不限時段限量供應。