飲料控衝西門町打卡！IG超夯手搖杯「麥吉」這次西門店全新升級，溫暖木質系裝潢，整體更可愛、更好拍，同時麥吉也推出秋冬限定新品「咖啡奶茶系列」搭配療癒的烤蛋白霜、太妃糖、巧克力等組合，不管你是咖啡控、奶茶控、飲料控，先衝西門町喝飲料、打卡拍IG。



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▲▼麥吉西門店打卡點升級，新飲料咖啡奶茶系列推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



麥吉西門店

為了讓飲料控更好拍，麥吉西門店這次全新改裝，邀請知名設計團隊「本事空間製作所」操刀，將品牌精神透過空間完整展現。店內以藍、白、木質與水泥色調為主，營造自然溫暖的氛圍。在門市裡更打造售票窗口的點餐櫃檯，增添互動趣味與購買儀式感。牆面上的麥吉招牌、立飲小桌，更是西門町飲料控的必拍熱點。▲▼麥吉西門店門市改裝，飲料店售票窗口必拍 / WalkerLand窩客島整理提供除了門市陸續更新之外，麥吉也針對秋冬推出新品「咖啡奶茶系列」全台門市同步推出。除了基本款「咖啡奶茶」兩種風味一次滿足之外，還有加料升級版「烤蛋白霜咖啡奶茶」，用輕柔綿密的烤蛋白霜模擬藍天白雲的愜意。「太妃糖奶霜咖啡奶茶」則增添焦香奶霜的苦甜香氣，另一款「摩卡奶霜咖啡奶茶」搭配巧克力更提升層次，讓奶茶控口袋名單又加一。▲▼麥吉飲料推薦，新品咖啡奶茶系列 / WalkerLand窩客島整理提供

地址：台北市萬華區中華路一段162-2號一樓



麥吉飲料新品 咖啡奶茶系列

11月28號 星期四

新品售價：

咖啡奶茶：$65(M)

太妃糖奶霜咖啡奶茶：$75(M)

摩卡奶霜咖啡奶茶：$75(M)

烤蛋白霜咖啡奶茶：$80(M)