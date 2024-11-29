信義區快閃店，飲料免費喝！這次「M&M’S Screentime City電影院」快閃3天、在台北信義威秀廣場登場。這次M&M’S將美式復古電影院搬到台北信義威秀廣場，結合品牌大明星紅M、綠M的互動活動。同時，M&M’S也首次與Chatime日出茶太聯名推出限定手搖飲「紅茶奶蓋」與「可可拿鐵」，在週末到M&M’S快閃店體驗，還有機會免費喝。



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▲▼信義區快閃店M&M’S Screentime City電影院 / WalkerLand窩客島整理提供



M&M’S Screentime City電影院 快閃資訊

超經典巧克力M&M’S這次特別打造「Screentime City電影院」，在11/29-12/1，快閃3天於台北信義威秀廣場登場，活動現場還原美式復古電影院氛圍，還有經典角色紅M、綠M現身陪粉絲同樂，在本次快閃活動中，粉絲還可參加抽獎活動，憑購買M&M’S產品發票或參加現場挑戰，每人最多可獲得4次抽獎機會，超過信義威秀影城現金券、聯名飲品免費兌換券等。▲▼信義區快閃店M&M’S美式復古電影院打卡點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供這次M&M’S更首度與Chatime日出茶太合作，推出「紅茶奶蓋」與「可可拿鐵」兩款限定飲品，以濃可可結合奶茶，搭配濃郁奶蓋，加入M&M’S經典糖衣巧克力，讓口感更加豐富。在11/29-12/15期間限定，在全台日出茶太門市（101店除外）限量供應，參加台北信義威秀快閃活動更有機會免費獲得飲品兌換券，直接免費喝新品。▲▼M&M’S攜手Chatime日出茶太推出聯名飲品，信義區快閃店有機會免費喝 / WalkerLand窩客島整理提供

日期：2024/11/29-2024/12/1

地點：台北信義威秀廣場（台北市信義區松壽路20號）



M&M’S Screentime City電影院 幸運轉盤抽獎活動資格

資格1：現場出示購買M&M'S 產品的發票或載具，即可參加抽獎乙次。

資格2：現場出示學生證即可再參加抽獎乙次。

資格3：消費者於個人社群IG或FB打卡並hashtag上傳，可再獲抽獎機會乙次。

資格4：於活動現場Memory Game記憶翻牌挑戰成功即可再獲抽獎機會乙次。