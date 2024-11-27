鶴茶樓新飲料是芝麻糊奶蓋超欠喝！鶴茶樓作為首創芝麻糊凍飲的品牌，今年12月再度推陳出新，推出全新「芝麻糊奶蓋」。這款以熟成芝麻醬搭配法國鮮奶油調製而成的墨黑奶蓋，不僅在視覺上吸睛，其濃郁的芝麻香更是在入口瞬間征服味蕾。每一口都能感受到芝麻碎帶來的細膩口感，讓芝麻控直呼幸福。這次新品搭配獨家的復刻奶茶基底，香氣層次更加豐富，絕對是初冬不可錯過的暖心選擇。
▲鶴茶樓 芝麻糊奶蓋優惠/ WalkerLand窩客島整理提供。
鶴茶樓招牌「芝麻糊凍」一直是飲品中的人氣配料，這次更進一步結合芝麻糊奶蓋，推出雙料升級的「蓋式芝麻糊凍奶茶」。香港經典甜品靈感的芝麻糊凍，柔嫩中藏有濃厚芝麻香，配上滑順的奶蓋，濃厚卻不膩口，讓每一口都驚艷味蕾。這款飲品的濃醇香與多層次口感，無疑是芝麻控的夢幻組合，無論是嗅覺還是味覺，都能感受到滿滿的幸福滋味。
▲鶴茶樓 芝麻糊奶蓋系列12/4開賣/ WalkerLand窩客島整理提供。
從12月4日起，全新「芝麻糊奶蓋」系列飲品將在鶴茶樓正式開賣。為回饋芝麻控的熱情支持，凡購買「芝麻糊奶蓋奶茶」或「蓋式芝麻糊凍奶茶」，第二杯還能享半價優惠！這次活動僅限店內購買，每人限購兩組，優惠價依低價品項計算，四捨五入的誠意更讓人不容錯過。初冬時節，不妨來杯暖香濃厚的芝麻飲品，給自己一個香甜又滿足的午後時光。
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▲鶴茶樓 芝麻糊奶蓋系列12/4開賣首日第二杯半價/ WalkerLand窩客島整理提供。
鶴茶樓 芝麻糊奶蓋優惠
上市時間：2024/12/4
品項、售價：芝麻糊奶蓋奶茶M65 L75、蓋式芝麻糊凍奶茶M75 L85
優惠活動：2024/12/4開賣首日購買芝麻糊奶蓋系列飲品，可享第二杯任選半價優惠。
注意事項：
1、每人限購兩組，限店內購買，不適用外送及預訂。
2、優惠以低價品項計算，四捨五入方式結算。