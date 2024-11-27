鶴茶樓新飲料是芝麻糊奶蓋超欠喝！鶴茶樓作為首創芝麻糊凍飲的品牌，今年12月再度推陳出新，推出全新「芝麻糊奶蓋」。這款以熟成芝麻醬搭配法國鮮奶油調製而成的墨黑奶蓋，不僅在視覺上吸睛，其濃郁的芝麻香更是在入口瞬間征服味蕾。每一口都能感受到芝麻碎帶來的細膩口感，讓芝麻控直呼幸福。這次新品搭配獨家的復刻奶茶基底，香氣層次更加豐富，絕對是初冬不可錯過的暖心選擇。



▲鶴茶樓 芝麻糊奶蓋優惠/ WalkerLand窩客島整理提供。



鶴茶樓招牌「芝麻糊凍」一直是飲品中的人氣配料，這次更進一步結合芝麻糊奶蓋，推出雙料升級的「蓋式芝麻糊凍奶茶」。香港經典甜品靈感的芝麻糊凍，柔嫩中藏有濃厚芝麻香，配上滑順的奶蓋，濃厚卻不膩口，讓每一口都驚艷味蕾。這款飲品的濃醇香與多層次口感，無疑是芝麻控的夢幻組合，無論是嗅覺還是味覺，都能感受到滿滿的幸福滋味。



▲鶴茶樓 芝麻糊奶蓋系列12/4開賣/ WalkerLand窩客島整理提供。

鶴茶樓 芝麻糊奶蓋優惠

上市時間：2024/12/4

品項、售價：芝麻糊奶蓋奶茶M65 L75、蓋式芝麻糊凍奶茶M75 L85

優惠活動：2024/12/4開賣首日購買芝麻糊奶蓋系列飲品，可享第二杯任選半價優惠。

注意事項：

1、每人限購兩組，限店內購買，不適用外送及預訂。

2、優惠以低價品項計算，四捨五入方式結算。