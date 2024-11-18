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信義區抹茶控新甜點！辻利茶舗新品「雪霜抹茶提拉米蘇」療癒開賣。

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2024-11-18 18:28:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：辻利茶舗
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台北抹茶控才有！日本抹茶名店「辻利茶舗」每一季都會推出各種驚喜抹茶甜點、抹茶飲料，讓抹茶控陷入瘋狂。今年冬天，以療癒系「提拉米蘇」為發想，推出三款「提拉米蘇系列飲品」和療癒系「雪霜抹茶提拉米蘇」，在冬季裡獻上最暖心的幸福甜點。

▲▼信義區抹茶推薦，辻利茶舗提拉米蘇系列」/ WalkerLand窩客島整理提供。


辻利茶舗冬季限定有「提拉米蘇抹茶拿鐵」、「提拉米蘇焙茶拿鐵」和「提拉米蘇焦糖拿鐵」的三款飲品，每一款上頭都淋上鹹香濃郁的馬茲卡彭奶蓋，超厚奶蓋搭上不管是搭上經典抹茶拿鐵，還是大人系焙茶拿鐵，又或是加入帶有香甜滋味的焦糖拿鐵，都是信義區上班族最舒壓的飲料選擇。並針對週末聖誕賞燈人潮，推出週末限定新品享第二杯75折優惠，週末到信義區拍聖誕燈飾，不妨前去喝一杯。

▲▼辻利茶舗新品「提拉米蘇抹茶拿鐵」、「提拉米蘇焙茶拿鐵」和「提拉米蘇焦糖拿鐵」/ WalkerLand窩客島整理提供。


而最令人期待的「雪霜抹茶提拉米蘇套餐」僅於信義遠百店販售，內含浸滿抹茶液的手指餅乾、細緻的黑糖馬茲卡彭內餡與濃厚奶霜，層層堆疊出豐富口感，再以「瀑布」造型增添視覺亮點。套餐搭配精選茶飲，包括御抹茶、小倉煎茶等多種選擇，讓甜點與茶香相輔相成，帶來極致的味蕾享受。即日起購買「雪霜抹茶提拉米蘇套餐」，加購飲品現折30元。

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▲▼信義區抹茶「辻利茶舗」新品雪霜抹茶提拉米蘇套餐/ WalkerLand窩客島整理提供。


 

辻利茶舗 提拉米蘇新品

提拉米蘇抹茶拿鐵 160元
提拉米蘇焙茶拿鐵 160元
提拉米蘇焦糖拿鐵 160元
雪霜抹茶提拉米蘇套餐 420元
 

辻利茶舗 提拉米蘇系列優惠

1、購買「雪霜抹茶提拉米蘇套餐」，加購飲品現折30元。
2、週末限定，提拉米蘇系列飲品第二杯75折優惠。
 

辻利茶鋪 台北遠百信義店

地址：台北市信義區松仁路58號 遠百信義A13 B3F
電話：02-27251878

 

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#信義區美食
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