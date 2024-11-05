起司控敲碗成功了！超濃郁、超罪惡的北海道爆漿起司塔BAKE CHEESE TART終於強勢回歸台北，於即日起在信義區和松菸同步推出快閃店，這次不僅帶來招牌濃郁原味，更推出草莓、抹茶、巧克力、焦糖和覆盆子等多款風味，讓起司控一飽口福。
每秒售出一顆的BAKE CHEESE TART起司塔，以北海道三大起司為基底，融合牛乳及蛋液製成流心慕斯，並透過二次烘烤技術，實現酥脆塔皮與濃郁滑順的奶香內餡完美搭配。這次在台北快閃回歸，分別在統一時代百貨台北店和誠品松菸登場，將一路快閃至明年，讓起司控可以好好的品嚐來自北海道的美味甜點。
特別推出六款經典口味。原味以北海道知名起司和奶香搭配微鹹口感，草莓則融合法國頂級草莓醬，酸甜清新。抹茶起司塔選用京都宇治抹茶，茶香與起司濃郁交融；而巧克力口味加入精選可可，呈現大人系風味。更限量推出覆盆子與焦糖兩款快閃口味，讓甜點愛好者一次品嚐多種風味，滿足各種味蕾需求。
除了美味選擇，快閃店開幕期間還有特別優惠活動。購買兩顆原味起司塔，即可享半價加購抹茶口味，一次滿足起司控的甜點胃。此外，凡購買任意六入組合的顧客，更可參加抽獎，有機會獲得台灣獨家限量周邊，包含BAKE保溫瓶、復刻托特包及BAKE官網免運折扣碼等精美禮品，數量有限，送完為止。
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BAKE CHEESE TART快閃店
售價：原味起司塔 82元，風味起司塔 85元。
口味：原味、草莓、抹茶、巧克力、焦糖、覆盆子等每日新鮮出爐。
BAKE CHEESE TART 統一時代百貨台北店
快閃店位置：台北市信義區忠孝東路 5 段 8 號 B2
快閃期間：即日起至 2025/1/31
營業時間：週日至週四 11:00-22:00、週五至週六11:00-22:30
BAKE CHEESE TART 誠品生活松菸
快閃店位置：台北市信義區菸廠路 88 號 B1
快閃期間：即日起至 2025/4/30
營業時間：週一至週日11:00-22:00
BAKE CHEESE TART快閃優惠
1、半價加購：購買原味起司塔2入，即享第3入抹茶起司塔半價。
2、滿額抽獎：購買任一6入組，可獲抽獎資格，獎品包括BAKE限量保溫瓶、復刻托特包等。
3、雙快閃店開幕：統一時代百貨台北店（至2025年1月31日）、誠品生活松菸（至2025年4月30日）。