起司控敲碗成功了！超濃郁、超罪惡的北海道爆漿起司塔BAKE CHEESE TART終於強勢回歸台北，於即日起在信義區和松菸同步推出快閃店，這次不僅帶來招牌濃郁原味，更推出草莓、抹茶、巧克力、焦糖和覆盆子等多款風味，讓起司控一飽口福。







每秒售出一顆的BAKE CHEESE TART起司塔，以北海道三大起司為基底，融合牛乳及蛋液製成流心慕斯，並透過二次烘烤技術，實現酥脆塔皮與濃郁滑順的奶香內餡完美搭配。這次在台北快閃回歸，分別在統一時代百貨台北店和誠品松菸登場，將一路快閃至明年，讓起司控可以好好的品嚐來自北海道的美味甜點。







特別推出六款經典口味。原味以北海道知名起司和奶香搭配微鹹口感，草莓則融合法國頂級草莓醬，酸甜清新。抹茶起司塔選用京都宇治抹茶，茶香與起司濃郁交融；而巧克力口味加入精選可可，呈現大人系風味。更限量推出覆盆子與焦糖兩款快閃口味，讓甜點愛好者一次品嚐多種風味，滿足各種味蕾需求。





BAKE CHEESE TART快閃店

售價：原味起司塔 82元，風味起司塔 85元。

口味：原味、草莓、抹茶、巧克力、焦糖、覆盆子等每日新鮮出爐。



BAKE CHEESE TART 統一時代百貨台北店

快閃店位置：台北市信義區忠孝東路 5 段 8 號 B2

快閃期間：即日起至 2025/1/31

營業時間：週日至週四 11:00-22:00、週五至週六11:00-22:30



BAKE CHEESE TART 誠品生活松菸

快閃店位置：台北市信義區菸廠路 88 號 B1

快閃期間：即日起至 2025/4/30

營業時間：週一至週日11:00-22:00



BAKE CHEESE TART快閃優惠

1、半價加購：購買原味起司塔2入，即享第3入抹茶起司塔半價。

2、滿額抽獎：購買任一6入組，可獲抽獎資格，獎品包括BAKE限量保溫瓶、復刻托特包等。

3、雙快閃店開幕：統一時代百貨台北店（至2025年1月31日）、誠品生活松菸（至2025年4月30日）。