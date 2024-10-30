台北蛋黃酥控又要搶了！不二糕餅將於11/1起快閃突擊台北，在SOGO復興館帶來必吃款神級蛋黃酥。繼承彰化不二坊傳統手藝，再加入新概念而開創的品牌台中不二糕餅，以明星商品香酥蛋黃酥為主打，無論何時都讓蛋黃酥控想買來吃。這次，無預警的北上快閃到SOGO復興館，連續24天從台中直送現做蛋黃酥，東區上班族微翹班排隊、搶買。







這次不二糕餅 SOGO復興館的產品陣容相當豐富，其中最夯必搶的絕對是「蛋黃酥」，酥脆的餅皮包裹鹹香濃郁的鹹蛋黃與香甜烏豆沙，完美比例讓人一口就上癮，是款回購率極高的熱銷蛋黃酥。此次快閃店提供6入與12入的包裝選擇，滿足各種需求。







不二糕餅更研發出創意台式點心「茶鳳黃」，將鹹蛋黃與鳳梨冬瓜餡巧妙結合，帶來鹹甜交融的驚喜口感；還有「檸月酥」，以屏東檸檬和牛奶豆沙製成內餡，清爽不膩。此外，還有網友大推的台式馬卡龍升級版「福令卡」也是必買款。為了歡慶再度北上快閃，推出限量「美式復古手機支架」滿額贈，單筆消費滿999元即可獲贈隨機款支架一個，或加購糕點時以129元入手。



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不二糕餅 SOGO復興館快閃店

快閃日期：2024/11/01 -/11/24

販售時間：09:00-售完為止

快閃櫃地點：SOGO復興館B3F (FLAVOR FIELD櫃位前)

快閃櫃販售商品：

蛋黃酥 (6入) $380元

蛋黃酥 (12入) $760元

小茶蛋 (7入) $360元 (3入蛋黃酥+4入茶鳳黃)

小月綜 (6入) $360元 (3入蛋黃酥+3入檸月酥)

福令卡 (12入) $220元

瑪利亞基金會聯名公益禮盒 $700元 (3入蛋黃酥+3入檸月酥+6包香草檸檬紅茶)

大紙袋 10元︱小紙袋 5元︱保冷袋 120元



注意事項：只開放現場排隊購買，不提供宅配、不提供來電預約。



不二糕餅 SOGO復興館快閃店 優惠

1、單筆消費滿$999元，就送美式復古手機支架乙個(款式隨機)。

2、購買任乙盒糕餅，即可以$129元加價購美式復古手機支架乙個。

注意事項：數量有限送完為止 餅粉們要搶要快🏃