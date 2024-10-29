工程師都超需要！一包經典綠色乖乖放在主機上，就猶如守護神般讓電腦、主機可以乖乖的、不當機，可以說是台灣各路工程師最大的信仰。這次，推出5款全新乖乖造型周邊，涵蓋從飲料提袋到晴雨傘，全方位滿足不同需求。自即日起在7-ELEVEN全面開賣，也可透過i預購平台輕鬆下單，補齊所有乖乖周邊讓日常所有一切都順順利利。





主打實用性的「乖乖療癒好生活-飲料提袋吊飾」以綠色乖乖為設計亮點，每次喝手搖飲都能增添趣味感。這款商品不僅方便攜帶飲料，還能讓包包多一個搶眼配件，讓你成為街頭焦點。對於講究生活細節的朋友來說，這款吊飾絕對是每日必備小物。而「乖乖療癒好生活-證件卡套組」則是將都市傳說的綠色怪怪變成證件卡套，無論是在各行各業工作都可以一路綠燈暢行、順順遂遂。





另一亮點商品是「乖乖療癒好生活-萬用大桌墊」，不僅防潑水，還能幫助舒緩視覺疲勞。桌墊採用柔和的綠色系，象徵綠燈順行的好運元素，適合放置於書桌、辦公桌或餐桌，增添環境中的療癒氛圍。同時，也推出兩款晴雨兩用傘，無論是標準款還是自動開收款，都搭載抗紫外線黑布膠設計，讓炎炎夏日降溫3-5度。自動款則提升使用便利性，一鍵開收不費力。不管天氣如何，都能保持愉快心情。



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7-ELEVEN 乖乖療癒好生活 周邊

販售地點：於 7-ELEVEN 門市及 i預購平台同步開賣

品項、售價：

乖乖飲料提袋吊飾 220元

乖乖萬用大桌墊 370元

乖乖晴雨兩用傘 499元

乖乖證件卡套組 399元

乖乖自動開收傘 590元

