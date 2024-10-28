今年第一顆聖誕樹就在漢神巨蛋！為迎接年末浪漫聖誕節到來，高雄南霸天「漢神巨蛋」特別聯手樂高打造全台唯一的「童趣繽紛樂園」，邀請大朋友、小朋友化身玩具世界的主角。樂園設置於一樓廣場，不僅設計出多種拍照熱點，更充滿繽紛色彩與童心巧思，無論是白天還是夜晚點燈後到訪，都能拍出帶有童趣的美照。







這次漢神巨蛋Ｘ樂高「童趣繽紛樂園」以各種經典遊樂設施為發想，設計各種特色打卡點，並可以走進打卡點中一起合影。從一進門的「造型拱門」開始，彷彿就被帶入冒險世界。可以坐在正中間一起合影的「樂高摩天輪」；又或是搭乘「樂高雲霄飛車」拍出享受快感的模樣；「海盜船」則充滿輕鬆氛圍，適合拍下放鬆瞬間。此外，還有超可愛的「樂狗大哥餐車」，記得和店長合影一張。「章魚滑梯」則邀請你來一場充滿挑戰的冒險。







除了遊樂設施，最重要的樂高聖誕樹座落在一旁，上頭貼滿各種樂高公仔的圖騰之外，也有樂高造型的聖誕老公公和紅白拐杖糖的造型，而樹下則是擺滿大型禮物盒，營造出濃厚的聖誕節氛圍，是拍照的最佳背景。此次，漢神巨蛋Ｘ樂高「童趣繽紛樂園」將一路點燈至2025/2/16，若有空到訪高雄不妨前去朝聖。





漢神巨蛋Ｘ樂高「童趣繽紛樂園」

地址：高雄市左營區博愛二路777號1樓

活動時間：即日起至2025/2/16



漢神巨蛋Ｘ樂高「童趣繽紛樂園」優惠

活動時間：即日起至10/31(四)

參加方式：於樂高「童趣繽紛樂園」拍照，並將照片上傳社群平台，標註「#漢神巨蛋週年慶」，憑當日不限金額發票和漢神Plus APP會員條碼，至六樓服務中心出示打卡畫面，即可兌換精美禮品。

注意事項：每位會員限領一次，數量有限，送完為止