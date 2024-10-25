每年都要衝的2024新北歡樂耶誕城，以全新「魔幻之城」主題，將於11/15~明年1/1連續舉辦48天絢麗登場。今日正式對外曝光全部燈區的裝飾，今年活動主軸圍繞「變裝」，邀請大家一起進入奇幻世界。在市民廣場、萬坪公園、板橋車站、府中站，都將設置精心打造的燈飾裝置，讓遊客沉浸在耶誕的歡樂氣氛中。活動期間多場精彩表演、互動裝置與限定市集將輪番登場，吸引全家大小一起參與。







新北耶誕城的最大亮點之一是全新打造的8層樓高LED城堡，不僅是展演主秀的舞臺，更能變化絢麗燈光秀，兩側並延伸到2樓迴廊，是新北耶誕城有史以來最大面LED螢幕，營造驚艷的視覺效果。並以互動方式，讓民眾參與魔幻之城，可進行祕法智者、靈魂治療師、元素探險者、聖盾守護者角色分類，現場參與最多的類型就可以啟動專屬的城堡顏色，個人角色卡也會出現在LED螢幕上。







而被網友笑稱是竹筍的耶誕樹，今年以魔幻天使為主題，強調「百變耶誕樹」隨著音樂和燈光變化呈現不同的風貌。此外，站前廣場和市府大廳的機械燈組會定時散發雪花，增添節慶氛圍。夜光巡迴車也將於各地隨機出現，帶來祝福與聲光表演。





2024新北歡樂耶誕城 開城時間

活動時間：2024/11/15～2025/1/1



2024新北歡樂耶誕城「魔幻之城」市民廣場燈區

亮燈時間: 17:30-23:00

燈飾：

魔幻天使(市民廣場)

LED主秀燈光秀(市府大樓北面)主燈秀時間：每整點、半點一次，22:00後為無聲版

新北意象（市民廣場（縣民新府路口）

魔法耶誕嘉年華(新北市政府一樓大廳)

魔幻宅急便(市府南大門)

奇幻熊之門(市府一樓東側)

Banana day 小小兵香蕉節(市民廣場（中山新府路口）)

魔力冰晶、魔幻圓舞曲(市府南大門)

心手相連(市民廣場內步道廊道)

魔力光毯(市民廣場內步道廊道)

耶誕城任意門(市民廣場內通道)



中世紀魔幻市集

營業時間:11:00-22:00

裝置位置：市民廣場



暮光之城(環狀線南廣場)

星河奇緣(環狀線南廣場)

魔幻冰晶(環狀線南廣場)

幻彩耶誕(板橋車站東二門)

森光大道(板橋車站東二門)

奇幻百變女王(板橋車站東二門)



2024新北歡樂耶誕城「魔幻莊園」板橋車站站前廣場燈區

亮燈時間：17:30-23:00

裝置位置：站前廣場

燈飾：綠野仙蹤 沉浸式燈光裝置、夢幻斜塔、歡樂列車、科技魔幻市集



2024新北歡樂耶誕城「魔幻電影院」萬坪公園燈區

亮燈時間：17:30-23:00

裝置位置：萬坪公園

裝置藝術：

變形金剛英雄合影區、SNACKLES毛利小吃貨 耶誕傳送門、《哥吉拉與金剛：新帝國》巨獸之間、芭比粉紅耶誕夢幻衣櫃合影區、風火輪2011年經典Bone Shaker火焰車合影區、UNO經典卡牌區



多重宇宙耶誕寶盒 快閃店

營業時間：11:00~22:00

賣店位置：萬坪公園



2024新北歡樂耶誕城「魔幻童話王國」府中廣場燈區

亮燈時間：17：30-23：00

裝置位置：府中廣場

裝置藝術：魔法花朵、麋幻森林、深海奇幻、歡樂耶誕舞台、魔幻星球、



2024新北歡樂耶誕城「天橋光廊」

亮燈時間:17:30-23:00

光廊：

魔力之泉(小遠百天橋)

奇幻星門(新站路天橋)

魔幻杏運星(縣民大道天橋)

蝶舞之森(新府路天橋)

夢幻星海(板橋車站連通天橋)

綺麗幻境(麗寶天橋-公車站旁天橋)

甜甜圈幻想曲(百揚大樓天橋)

星星圓舞曲(板橋車站B1連通道)



2024新北歡樂耶誕城 周邊人行道燈飾

亮燈時間：17:30-23:00

燈飾：

魔幻星河(縣民大道人行道)、無敵幸運星(新站路人行道)、幻夢槲寄生(新府路人行道)、奇願大道(中山路人行道)



2024新北歡樂耶誕城 遊樂設施

營運時間:11:00-22:00

魔幻旋轉獨角獸(市民廣場)、魔幻熱氣球(市民廣場)、轉運魔天輪(站前廣場)、奇幻列車(站前廣場)



2024新北歡樂耶誕城 活動資訊

11/15(五) 觀光旅遊局 魔幻耶誕開城之夜

11/15(五)-12/28(六) 文化局 魔幻光影 嬉遊林園

11/16(六)-11/17(日) 體育局《挑戰世壯運》新北神隊友魔幻運動派對

11/16(六)-12/29(日)(每週六、日) 觀光旅遊局魔幻耶誕童話派對

11/23(六)-11/24(日) 觀光旅遊局 魔幻變裝童樂會

11/29(五)-12/1(日) 經濟發展局2024新北耶誕市集—精靈故事屋

11/30(六) 動物保護防疫處 毛寶貝魔幻幸福耶誕趴

12/6(五)-12/8(日) 觀光旅遊局 魔幻夢境德國耶誕市集

12/7(六)-12/8(日) 文化局 Go Party! 藝想世界

12/14(六)-12/15(日) 觀光旅遊局 魔幻耶誕演唱會

12/21(六) 民政局 2024新北耶誕平安晚會-天使奇幻之夜

12/22(日) 觀光旅遊局 魔幻耶誕快追!新北市耶誕馬拉松接力賽

12/28(六) 環境保護局 舊愛Magic新歡 耶誕環保挖寶趣 十拾有你