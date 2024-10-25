每年都要衝的2024新北歡樂耶誕城，以全新「魔幻之城」主題，將於11/15~明年1/1連續舉辦48天絢麗登場。今日正式對外曝光全部燈區的裝飾，今年活動主軸圍繞「變裝」，邀請大家一起進入奇幻世界。在市民廣場、萬坪公園、板橋車站、府中站，都將設置精心打造的燈飾裝置，讓遊客沉浸在耶誕的歡樂氣氛中。活動期間多場精彩表演、互動裝置與限定市集將輪番登場，吸引全家大小一起參與。
新北耶誕城的最大亮點之一是全新打造的8層樓高LED城堡，不僅是展演主秀的舞臺，更能變化絢麗燈光秀，兩側並延伸到2樓迴廊，是新北耶誕城有史以來最大面LED螢幕，營造驚艷的視覺效果。並以互動方式，讓民眾參與魔幻之城，可進行祕法智者、靈魂治療師、元素探險者、聖盾守護者角色分類，現場參與最多的類型就可以啟動專屬的城堡顏色，個人角色卡也會出現在LED螢幕上。
而被網友笑稱是竹筍的耶誕樹，今年以魔幻天使為主題，強調「百變耶誕樹」隨著音樂和燈光變化呈現不同的風貌。此外，站前廣場和市府大廳的機械燈組會定時散發雪花，增添節慶氛圍。夜光巡迴車也將於各地隨機出現，帶來祝福與聲光表演。
活動期間，新北市邀請大小朋友穿上耶誕變裝，化身為魔幻角色完成任務並參加抽獎。國際人氣角色「小小兵」也將驚喜現身市民廣場，與民眾近距離互動。除了燈光秀和變裝活動外，11月23日至24日將舉辦「魔幻變裝童樂會」，12月6日至8日則有充滿異國風情的「德國耶誕市集」，為遊客帶來豐富多元的節慶體驗。
市政府和板橋車站周邊也規劃多個打卡燈飾，有大型沉浸式燈光裝置藝術「暮光之城」、猶如在星空森林中步行「森光大道」、猶如來到冰晶世界的「星河奇緣」、猶如萬花筒絢麗變化的特色耶誕樹「幻彩耶誕」，還有大型機械動態展演的「歡樂列車」，讓人拍到不想走。
而每年最讓人期待的天橋光廊更是不能錯過，今年共有8條夢幻光廊等著你去耍浪漫，猶如漂浮光譜的「魔力之泉」、七彩螺旋霓虹燈飾「奇幻星門」、仿真銀杏吊掛隨風搖曳的「魔幻杏運星」、在炫光蝴蝶之下拍出美照的「蝶舞之森」、璀璨星海雙色光廊「夢幻星海」、華麗歐風的「綺麗幻境」等，勢必將再度洗版IG打卡牆。
萬坪公園燈區則是打造成「魔幻電影院」，變形金剛、哥吉拉與金剛、芭比粉紅、毛球小吃貨等裝置藝術等你來打卡，其中更規劃快閃店販售超夯周邊商品，滿足大家打卡、購物的樂趣。府中廣場燈區則是化身為「魔幻童話王國」，現場有蝴蝶飛舞的「魔法花朵」、麋鹿們拉著雪橇穿梭的「麋幻森林」、又或是來到海洋中探尋神秘世界「深海奇幻」等，都讓人拍不停。
12月14日至15日，「魔幻耶誕演唱會」將邀請一線歌手登台演出，點燃耶誕夜的熱情。活動期間的每週末，市集和童話派對將陪伴民眾共度歡樂時光。新北市政府誠摯邀請大家一同參加這場48天不間斷的耶誕嘉年華，體驗最華麗的節日氛圍。
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2024新北歡樂耶誕城 開城時間
活動時間：2024/11/15～2025/1/1
2024新北歡樂耶誕城「魔幻之城」市民廣場燈區
亮燈時間: 17:30-23:00
燈飾：
魔幻天使(市民廣場)
LED主秀燈光秀(市府大樓北面)主燈秀時間：每整點、半點一次，22:00後為無聲版
新北意象（市民廣場（縣民新府路口）
魔法耶誕嘉年華(新北市政府一樓大廳)
魔幻宅急便(市府南大門)
奇幻熊之門(市府一樓東側)
Banana day 小小兵香蕉節(市民廣場（中山新府路口）)
魔力冰晶、魔幻圓舞曲(市府南大門)
心手相連(市民廣場內步道廊道)
魔力光毯(市民廣場內步道廊道)
耶誕城任意門(市民廣場內通道)
中世紀魔幻市集
營業時間:11:00-22:00
裝置位置：市民廣場
暮光之城(環狀線南廣場)
星河奇緣(環狀線南廣場)
魔幻冰晶(環狀線南廣場)
幻彩耶誕(板橋車站東二門)
森光大道(板橋車站東二門)
奇幻百變女王(板橋車站東二門)
2024新北歡樂耶誕城「魔幻莊園」板橋車站站前廣場燈區
亮燈時間：17:30-23:00
裝置位置：站前廣場
燈飾：綠野仙蹤 沉浸式燈光裝置、夢幻斜塔、歡樂列車、科技魔幻市集
2024新北歡樂耶誕城「魔幻電影院」萬坪公園燈區
亮燈時間：17:30-23:00
裝置位置：萬坪公園
裝置藝術：
變形金剛英雄合影區、SNACKLES毛利小吃貨 耶誕傳送門、《哥吉拉與金剛：新帝國》巨獸之間、芭比粉紅耶誕夢幻衣櫃合影區、風火輪2011年經典Bone Shaker火焰車合影區、UNO經典卡牌區
多重宇宙耶誕寶盒 快閃店
營業時間：11:00~22:00
賣店位置：萬坪公園
2024新北歡樂耶誕城「魔幻童話王國」府中廣場燈區
亮燈時間：17：30-23：00
裝置位置：府中廣場
裝置藝術：魔法花朵、麋幻森林、深海奇幻、歡樂耶誕舞台、魔幻星球、
2024新北歡樂耶誕城「天橋光廊」
亮燈時間:17:30-23:00
光廊：
魔力之泉(小遠百天橋)
奇幻星門(新站路天橋)
魔幻杏運星(縣民大道天橋)
蝶舞之森(新府路天橋)
夢幻星海(板橋車站連通天橋)
綺麗幻境(麗寶天橋-公車站旁天橋)
甜甜圈幻想曲(百揚大樓天橋)
星星圓舞曲(板橋車站B1連通道)
2024新北歡樂耶誕城 周邊人行道燈飾
亮燈時間：17:30-23:00
燈飾：
魔幻星河(縣民大道人行道)、無敵幸運星(新站路人行道)、幻夢槲寄生(新府路人行道)、奇願大道(中山路人行道)
2024新北歡樂耶誕城 遊樂設施
營運時間:11:00-22:00
魔幻旋轉獨角獸(市民廣場)、魔幻熱氣球(市民廣場)、轉運魔天輪(站前廣場)、奇幻列車(站前廣場)
2024新北歡樂耶誕城 活動資訊
11/15(五) 觀光旅遊局 魔幻耶誕開城之夜
11/15(五)-12/28(六) 文化局 魔幻光影 嬉遊林園
11/16(六)-11/17(日) 體育局《挑戰世壯運》新北神隊友魔幻運動派對
11/16(六)-12/29(日)(每週六、日) 觀光旅遊局魔幻耶誕童話派對
11/23(六)-11/24(日) 觀光旅遊局 魔幻變裝童樂會
11/29(五)-12/1(日) 經濟發展局2024新北耶誕市集—精靈故事屋
11/30(六) 動物保護防疫處 毛寶貝魔幻幸福耶誕趴
12/6(五)-12/8(日) 觀光旅遊局 魔幻夢境德國耶誕市集
12/7(六)-12/8(日) 文化局 Go Party! 藝想世界
12/14(六)-12/15(日) 觀光旅遊局 魔幻耶誕演唱會
12/21(六) 民政局 2024新北耶誕平安晚會-天使奇幻之夜
12/22(日) 觀光旅遊局 魔幻耶誕快追!新北市耶誕馬拉松接力賽
12/28(六) 環境保護局 舊愛Magic新歡 耶誕環保挖寶趣 十拾有你