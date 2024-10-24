國聯大飯店搶攻台北大巨蛋演唱會熱潮，推出了張惠妹世界巡迴演唱會的特別住房專案。鎖定12/29的住宿需求，為參加ASMR Maxxx @ Taipei Dome世界巡迴演唱會的粉絲提供便利，吸引旅客選擇國聯套房，每房內含兩張B1看台區的演唱會門票，價格設定為28,888元。除此之外，專案還附贈翌日兩客早餐以及精選紅酒一瓶，這樣的優惠條件顯得格外搶手，並且限量供應，售完即止。





國聯大飯店早在去年便開始進行全面翻修，為了搶攻台北大巨蛋周邊的商機，飯店斥資三億元，進行了餐廳、客房以及宴會廳的軟硬體升級。這樣的投資計畫旨在迎接台北即將登場的大型活動，包括11月的世界棒球十二強賽事、12月的周杰倫和張惠妹演唱會等。隨著聖誕節與跨年夜即將到來，飯店更將目光鎖定在參與台北101煙火秀的觀光人潮，為旅客提供便利的住宿和餐飲服務，讓來賓在享受節慶的同時也能體驗高品質的住宿服務。



此次的張惠妹演唱會住房專案，提供約16坪大的國聯套房，房間內可眺望台北大巨蛋、國父紀念館及台北101等景點，享有便利的地理位置。每間房型裝潢講究，並配有獨立歐式搪瓷浴缸，讓旅客在演唱會結束後也能享受放鬆的奢華時光。專案內含兩張演唱會門票，搭配次日於板石Lounge & Bar享用的自助式早餐，並附贈一瓶精選紅酒，為整個住宿體驗增添更多愉悅感受。





國聯大飯店的位置相當優越，鄰近台北大巨蛋、國父紀念館等熱門景點，還可以輕鬆前往台北101、信義商圈等地標性景點。飯店擁有243間客房，並且以北馥樓中餐廳的上海料理為主打，無論是欣賞球賽或參加演唱會後，都可以在這裡享受舒適愜意的休憩時光，為旅程增添更多驚喜。



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國聯大飯店

地址：台北市光復南路200號

電話：02-2773-1515

官網：https://www.unitedhotel.com.tw

