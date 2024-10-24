老爺酒店集團將於10/30中午12點至11/5期間，限時推出「老爺感謝季」線上旅展，優惠包括「3,400元聯合住宿券」及「2,080元聯合餐飲券」等多達22款經典商品，住宿券折扣最低可達2折起。尤其針對55歲以上的旅客，同時凡購買老爺酒店集團的聯合住宿券，並於指定日入住，還可享房型升等及雙人下午茶等福利。



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這一次「老爺感謝季」線上旅展推出的優惠共涵蓋22款商品，並且首次針對55歲以上的熟齡族群推出專屬加碼活動。購買「聯合住宿券」的消費者，不僅能享有低至2折的住宿優惠，還可於指定日入住時，享受房型升等或加贈雙人下午茶等額外福利。這對於計劃家庭出遊或熟齡旅人來說，無疑是個難得的機會。



本次「老爺感謝季」線上旅展特別推出的「聯合住宿券」和「聯合餐飲券」可在全台老爺酒店集團旗下10家飯店和12家餐廳通用，為消費者提供了更靈活的票券使用方式。不僅如此，凡購買20張聯合住宿券可再獲贈2張，購買30張則可獲贈3張，這樣的優惠極具吸引力，對於團購或企業福委來說是最佳選擇。





除了住宿券外，老爺酒店也為饕客推出多款優惠餐券。以「2,080元聯合餐飲券」為例，適用於台北老爺的Le Café咖啡廳、中山日本料理廳、明宮粵菜廳等，消費者能夠品嚐到各種高品質的多國料理。而「1,599元老爺行旅饗樂券」則提供了台南、台中及南港三家老爺行旅的餐飲選擇，無論是半自助式午餐或雙人套餐，都能滿足不同口味需求。



而針對熱愛溫泉的旅客，老爺酒店推出的「19,999元溫泉酒店聯賣券」也是不可錯過的優惠。持此券雙人即可入住礁溪老爺、知本老爺及北投老爺各一晚，並包含早餐，讓旅客一次體驗三間奢華溫泉酒店的服務和設施。特別是針對55歲以上高年級旅人，還加贈台北至礁溪老爺的接駁服務，以及北投老爺的雙人下午茶，讓溫泉之旅更加悠閒舒適。





老爺酒店在今年的線上旅展中，特別為親友、公司行號的歲末聚餐需求推出多款優惠，像是「850元新竹老爺咖啡廳餐券」、「700元南港Soft Kitchen餐券」以及「1,350元北投PURE餐廳餐飲券」等，這些千元有找的優惠券不僅經濟實惠，還提供了升級或附加體驗的機會。尤其是北投老爺的PURE餐廳餐飲券，還附贈120分鐘的泡湯體驗，讓餐飲與休閒完美結合。



除此之外，礁溪老爺酒店的「三天兩夜元氣露營住宿券」也是旅展首次推出，這項商品讓旅客能以優惠價格享受兩晚的露營體驗，並含有早餐及晚餐，還特別開放每日限量讓寵物同車入住，對於想帶著毛小孩一同出遊的旅客來說，這項優惠非常難得。





在東台灣，知本老爺酒店也針對不同族群推出多款住宿商品，包括「6,999元雙人抗漲住宿券」及「10,999元四人好行住宿券」，都適合家庭或雙人出遊。這些優惠不僅包含了自助式早晚餐，還附贈接駁服務，讓整趟旅行更加便利輕鬆。同樣為家庭出遊設計的商品還有「4,200元新竹老爺家庭房住宿券」及「4,299元台南老爺家庭客房住宿券」，這些價格實惠的家庭套房，讓消費者在不犧牲住宿品質的前提下，依然能夠以合理的價格享受全家出遊的樂趣。





老爺感謝季 全台聯合住宿券

3,400元聯合住宿券：適用於全台10家老爺酒店使用。

購券優惠：買20張送2張、買30張送3張，以此類推。



老爺感謝季 餐飲優惠券

2,080元聯合餐飲券：可於老爺酒店集團12家餐廳使用。

1,599元老爺行旅饗樂券：可於台南、台中或南港三家老爺行旅使用。

850元新竹老爺咖啡廳餐券：適用於平假日，單人自助餐6.5折起。

700元南港老爺Soft Kitchen餐券：買10張送1張，享原價780元午間套餐，並可免費升級原價980元套餐（使用期限至11月底）。

1,350元北投老爺PURE餐廳餐飲券：可享單人午間套餐，並加贈120分鐘泡湯體驗。



老爺感謝季 溫泉酒店體驗

19,999元溫泉酒店聯賣券：雙人可入住礁溪、知本及北投老爺各一晚，含早餐。

19,999元礁溪老爺、知本老爺三天兩夜住宿券：雙人三晚住宿含早餐。

15,000元礁溪老爺露營車體驗券：雙人露營區住宿兩晚，含早餐與晚餐。



老爺感謝季 住宿加碼優惠

6,999元知本老爺雙人抗漲住宿券：一泊二食，並贈接駁服務，買10張送1張。

4,299元台南老爺四人家庭客房住宿券：不含早餐。

11,000元知本老爺四人好行住宿券：家庭客房含自助式早晚餐，買10張送1張。

18,999元礁溪老爺樂遊三天兩夜：雙人洋式標準套房含早餐，贈2客岩波庭晚餐。



老爺感謝季 特定族群優惠

55歲以上高年級旅人加碼活動：持「3,400元聯合住宿券」，於指定日入住即可享房型升等或加贈雙人下午茶等優惠。







老爺酒店 老爺感謝季

官網查詢：https://lihi.cc/uGtPQ

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