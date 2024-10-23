台南遠東香格里拉酒店是許多人玩台南首選的旅宿飯店之一，這一次為了搶攻南台灣國旅商機，台南遠東香格里拉酒店在即日起至11/10於官方網站推出一系列線上旅展活動，無論是住宿還是餐飲，飯店精心設計的優惠方案都將滿足消費者的多樣需求，讓民眾能以最優惠的價格享受豪華的住宿和美食饗宴。



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台南遠東香格里拉酒店線上旅展主打四款平日雙人住宿券，房型包括豪華閣尊榮客房、特選尊榮客房、雅仕套房以及尊榮客房三天兩夜方案，並推出超低優惠21折至23折不等。除此之外，飯店旗下三間餐廳，包括位於38樓的醉月樓、10樓的遠東Café自助餐廳，以及2樓的The Mezz牛排龍蝦館也同時參與這次活動，推出多款超值優惠餐券，折扣最低至73折。消費者只需進入指定連結，即可輕鬆購買心儀的住宿或餐飲券，數量有限，售完為止。





台南遠東香格里拉此次推出的住宿方案無論是針對個人旅遊還是家庭聚會，皆具相當吸引力。首推的豪華閣尊榮客房住宿券原價46,664元，現優惠價僅需10,000元，平均每晚每人僅需2,500元，並享有專屬的貴賓廊禮遇，如迷你吧免費飲品、傍晚雞尾酒、專人辦理住宿及退房、套裝整燙服務等，並可視房況享有延遲退房的禮遇。這樣的尊榮體驗對於喜愛高端服務的消費者來說無疑是物超所值的選擇。





此外，針對喜愛高樓層景觀的旅客，特選尊榮客房住宿券也提供了驚喜的優惠，原價39,864元的兩晚券組現以9,198元的價格限量販售，平均每人每晚僅需2,300元，並有機會視房況升等至家庭房型。這對於家庭旅遊或是朋友聚會來說，無疑是一次不可錯過的好機會。



而飯店更貼心設計了適合悠閒度假的尊榮客房三天兩夜住宿券，不含早餐的情況下，優惠價為7,500元，每晚每人僅需1,875元。此方案非常適合喜歡自在放鬆的旅客，入住的客房寬敞舒適，15坪大的空間搭配世界名床席夢思的床墊，能夠提供旅客優質的睡眠體驗。



如果想要一房一廳的大空間住宿體驗，飯店特別推出的雅仕套房住宿券也是不容錯過的選擇。這款單張券組優惠價僅需6,200元，原價為27,720元，每晚每人約為21折，套房內的27坪大空間可讓旅客在享受豪華設施的同時，也能擁有足夠的私人空間放鬆心情。搭配貴賓廊的專屬服務，這次的線上旅展優惠無疑是玩家最不能錯過的絕佳機會。





除了住宿外，台南遠東香格里拉的三間人氣餐廳也不甘示弱，推出多樣餐飲優惠券，為饕客們提供絕佳的饗宴體驗。位於10樓的遠東Café自助餐廳以其豐富的國際美食聞名，針對早餐愛好者特別推出了「週一至週五早餐單人券」六張組，優惠價僅為3,480元，平均每人只要580元便可享用豐盛的自助式早餐。若是偏愛午餐或晚餐的顧客，餐廳也提供了「週一至週五午餐或週一至週四晚餐單人券」四張組，優惠價為4,320元，平均每人僅需1,080元。



喜愛中式精緻烤鴨的消費者則可選擇醉月樓的「一鴨三吃美饌饗樂券」，兩張券組優惠價僅為5,300元，原價5,896元，不僅適用於午餐或晚餐，加價300元還可以升級為一鴨五吃的豪華版本，讓饕客盡享極致口感。若是偏愛西式料理，「The Mezz牛排龍蝦館」的雙人海陸套餐無疑是最佳選擇。套餐內容包括美國肋眼牛排、國王大蝦、中卷、薑味炸雞及炸牡蠣等豐富海陸拼盤，搭配主廚特製沙拉與佐餐小點，原價4,080元的套餐，現以2,980元的優惠價限量推出，每對顧客皆能在此享受奢華美食饗宴。





台南遠東香格里拉 豪華閣尊榮客房住宿券

原價：46,664元

優惠價：10,000元（約22折）

含雙人早餐，享受貴賓廊禮遇、迷你吧免費飲品、晚間雞尾酒等服務，每晚每人約2,500元。



台南遠東香格里拉 特選尊榮客房住宿券

原價：39,864元

優惠價：9,198元（約23折）

每晚每人約2,300元，入住高樓層客房，視房況可升等家庭房。



台南遠東香格里拉尊榮客房三天兩夜住宿券（不含早餐）

原價：34,650元

優惠價：7,500元（約22折）

每晚每人約1,875元，入住寬敞15坪客房，享受高品質睡眠。



台南遠東香格里拉 雅仕套房住宿券

原價：27,720元

優惠價：6,200元（約21折）

享受27坪一房一廳的寬敞空間及貴賓廊禮遇。

台南遠東香格里拉 遠東Café自助餐廳早餐單人券

原價：4,356元（6張券組）

優惠價：3,480元（約8折）

每人每餐只需580元，享受豐盛自助早餐。



台南遠東香格里拉 遠東Café午餐或晚餐單人券

原價：5,632元（4張券組）

優惠價：4,320元（約77折）

每人每餐只需1,080元。



台南遠東香格里拉 醉月樓鴨三吃套餐券

原價：5,896元（2張券組）

優惠價：5,300元（約9折）

每餐可享鴨三吃美食，午餐或晚餐皆適用，加價300元可升等鴨五吃。



台南遠東香格里拉 The Mezz牛排龍蝦館雙人海陸套餐券

原價：4,080元

優惠價：2,980元（約73折）

含美國肋眼牛排、中卷、國王大蝦等豪華海陸拼盤，搭配主廚沙拉與飲品。



台南遠東香格里拉 線上旅展：https://sltn.tw/OAKmJ

相關優惠依官網公告為主