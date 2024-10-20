台北美福大飯店為搶攻今年最大規模的旅展商機，於10/1至11/6期間舉行線上旅展，同時將於11/1至11/4參加ITF台北國際旅展，這一次推出的優惠項目涵蓋多個飯店旗下餐廳，像是彩匯自助餐廳人氣下午茶餐的每人優惠價僅840元。還有超值美食通用券，讓消費者可以一次體驗飯店內四間風格迥異的餐廳，平均每張餐券僅需3,500元，享受49折的折扣。還有一泊一食住宿券每晚6,699元的優惠。





本次旅展優惠，在美食方面、台北美福飯店的人氣彩匯自助餐廳推出的「彩匯辛香味兒」主題活動尤為引人注目，這個活動精選了來自印度、泰國、日本和四川的辛香料理，讓消費者可以在同一餐廳中品嚐到不同文化的辛辣美食。川味麻辣撸串串、泰式辣椒膏炒鮮螃蟹身、印度辣雞翅及日式唐辛子醬烤雞肉，這些經典辛香料理讓每一位食客都能感受到味蕾的震撼。



此外，彩匯自助餐廳還提供多樣化的海陸鮮食及神戶限定甜點，這些豐富的選擇讓消費者不論在午餐或晚餐都能享受到極致的美味。特別推出的5張及10張套券選擇也使得這些美味變得更容易入手，平日午餐77折的優惠價僅需每人1,350元，晚餐每人1,600元，特別適合聚餐或與家人朋友一同享用。





台北美福飯店擁有的四間主題餐廳，也為此次旅展推出了超值的「美食通用券」。這張通用券能讓消費者一次性享用「潮粵坊」、「米香台菜餐廳」、「晴山日本料理」和「GMT義大利餐廳」等四間風格各異的餐廳美食。特別是在「潮粵坊」可以品嚐到招牌「明爐香烤櫻桃鴨三吃」，而「米香台菜餐廳」則有米其林一星主廚推出的「三人合菜」及「精緻雙人套餐米其林三饗」，無論是港式點心或台菜，都為食客提供了絕佳的饗宴選擇。







除了美食外，台北美福飯店也為注重健康與生活品質的旅客提供了全面的健身與住宿體驗。全新改裝的600坪健身中心設有先進的健身器材及戶外恆溫泳池，讓旅客不論季節都能享受運動的樂趣。針對不同的需求，飯店提供多樣化的住宿優惠，包括「行政客房一泊一食雙人住宿券」，41折的價格為每晚6,699元，讓旅客可以輕鬆入住頂級客房並享用飯店美食。而為家庭旅遊設計的「菁英客房一泊一食四人住宿券」更是以9,999元的價格提供，讓一家四口能共同享受寬敞的住宿空間。無論是家庭旅遊還是個人度假，此次的旅展優惠皆為消費者提供了不可錯過的機會。





除了線上優惠之外，台北美福飯店推出的展場限定雙重好禮。消費者在展場單筆消費滿3,999元，即可獲得來自義大利的香氛卡或飯店吉祥物沛醬兔，讓消費者帶走更多溫馨小物。若單筆消費達到8,999元、13,999元及16,999元，更有機會獲得不同層次的限量贈禮，如美福時尚購物袋或英國Noir旅行洗護組等，這些精緻禮品無疑增加了購物的吸引力。而消費滿13,999元的顧客更可880元加購一張原價1,210元的平日自助下午茶餐券，消費滿16,999元的顧客甚至可加購兩張。



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台北美福線上旅展

活動期間：即日起至11月6日

活動官網：www.grandmayfull.com



台北美福線上旅展限時優惠推薦必買

彩匯自助餐廳下午茶

優惠價格：每人840元（原價1,210元）

內容：提供精緻的下午茶選擇，包括各式甜點和小點心，讓顧客在愜意的氛圍中享用。

超值美食通用券

價格：每張3,500元，享49折優惠

使用範圍：可於飯店內四間主題餐廳使用，讓消費者可以輕鬆品嚐不同國度的美食。