神旺商務酒店位於台北市中心，鄰近中山捷運站與松江南京商圈，地理位置優越，是旅客住宿及享受美食的不二之選。飯店更擁有150多件雕塑藝文作品，為喜愛藝術與文化的旅客提供了豐富的視覺享受。這家飯店近來還被英國知名媒體「Time Out」評選為台北最值得入住的飯店之一，無論是國內旅遊或是年終聚會，這裡都是理想的目的地。為了讓更多旅客認識神旺商務酒店，這一次推出的線上旅展更是提供了前所未有的優惠，讓旅客不僅能享受豪華的住宿環境，還能品嚐美味的星級美食。
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神旺商務酒店今年推出「2024神旺線上旅展住房、餐飲優惠」，主打全年度最優惠的專案。此次活動將於即日起至11/05期間線上訂房，並於2025/02/28前入住的旅客即可享受超值的住房折扣，最低雙人雅寓客房4,700元起，還包含延遲退房、房型升等以及豐盛的海陸早午餐等禮遇，整體折扣幅度達4折。
這項優惠專案的亮點之一在於旅客可在入住期間享受高品質的飯店設施，如免費觀看30部精采院線電影、配備日式降板浴缸的客房，並附上免費的療癒浴鹽及浴衣。這一切都讓神旺商務酒店成為旅客理想的住宿選擇，尤其適合計畫在台北度過輕鬆假期的旅客。
除了舒適的住宿體驗，神旺商務酒店的美食饗宴也不可錯過。飯店內的「銀柏廳」與「MOMO購物網」合作推出限時的餐飲優惠，即日起至11/30，消費者可於MOMO購物網下單優惠餐飲券，最低只需750元，便可享受館內的歐式佳餚，包括特製歐式餐包、精緻主餐及特選飲品等。這一優惠不僅讓人能以千元有找的價格大啖星級美食，還提供了極高的CP值選擇。
特別推薦的菜品如「黑松露香烤半雞」與「香煎鮭魚菲力」，每道菜品皆是以新鮮食材精心烹調。香烤半雞的外皮金黃酥脆，肉汁四溢，而香煎鮭魚則以北大西洋鮭魚為主角，外層薄酥內裡軟嫩多汁，每一口都令人難忘。這樣的美食饗宴無疑是用餐的絕佳選擇，特別適合與家人、朋友一同分享。
2024神旺線上旅展住房優惠專案
活動時間：即日起至11/05
住宿期間：即日起至2025/02/28
優惠內容：雅寓客房雙人入住4,700元起、房型升等至「景寓客房」、免費觀賞30部精采院線電影、延遲退房至14:00、免費提供日式降板浴缸、療癒浴鹽及浴衣、附贈雙人海陸早午餐。
官網：https://reurl.cc/8XVOVj
神旺商務酒店銀柏廳餐飲優惠（與MOMO購物網合作）
活動時間：即日起至11/30
活動內容：於MOMO購物網購買餐飲券，最低750元起
精選歐式美食，包含特製歐式餐包、精緻主餐與特選飲品
主推菜餚：
黑松露香烤半雞
香煎鮭魚菲力
餐飲專案最低780元起
訂位專線：02-2511-5185
需提前一日預訂
官網：https://reurl.cc/vvbvdl
以上優惠依官方公告為主