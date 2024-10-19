福容大飯店推出全台熱銷「聯合住宿券」及全新「美食通用券」搶攻國旅高CP值商機，從10/17至11/08在福容線上旅展推出多種優惠。同時，擁有「享福卡」的會員可以再加碼享有購買15張住宿券再送2張的好康活動，平均每張只要2,815元。福容大飯店針對這一次線上旅展除了住宿券之外，還推出了全新美食通用券，可以暢享多樣美食選擇。購買10張美食券再送2張，平均每張只需1,067元，即可享受頂級Buffet自助餐、日本料理、港式點心等精緻美食。





福容大飯店表示，這次的「聯合住宿券」及全新「美食通用券」旗下全台18家分店皆可使用這些優惠，從台北到墾丁，旅客可以隨心選擇入住地點並靈活使用電子票券，還可轉贈他人。聯合住宿券的價格為31,900元/10張，享福卡會員可以享受更低的折扣，平均每張2,815元。



無論是到花蓮的海景客房，還是墾丁的四人同行方案，福容大飯店提供了多樣的選擇，讓旅客能以實惠的價格享受高品質的服務。桃園機捷A8店還推出加價500元入住的特別方案，位於機捷A8站，樓下即是環球購物中心，購物與住宿的結合讓旅客方便無比。





其中，嘉義福容voco酒店的三天兩夜行程特別吸引人，使用三張住宿券入住，平均每晚僅需4,223元，且房間位於高樓層，擁有美麗景觀。這項優惠適合想要放鬆身心的旅客，尤其是在平日入住還能免費升級房型。除了嘉義，淡水漁碼頭、福隆、麗寶等地的福容飯店也提供多樣化的住宿方案，讓旅客在環台旅遊時能擁有更多選擇和彈性。



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今年的全新福容美食通用券從Buffet自助餐到日式套餐，都可以品嚐。購買6張送1張的優惠價為7,680元，平均每張1,097元，而10張送2張的優惠方案則更加划算，平均每張僅需1,067元。持有美食券的旅客還能以優惠價格享用五道式雙人套餐，讓每人僅需534元起，即可享受星級美食。





除了優惠券之外，福容飯店的會員還能參加更多活動。凡購買成套商品並在10/17至11/08期間憑發票登錄享福卡APP的會員，皆可參加抽獎，有機會贏得環島任你遊住宿券等總價值超過數十萬元的豐富獎品。新會員還可於12/31前獲得100元的入會禮，享受各式餐飲住房優惠及生日驚喜禮遇。





福容大飯店 聯合住宿券優惠

活動期間：10/17至11/08

享福卡會員獨享買15送2，平均每張只要2,815元。

嘉義福容voco酒店三天兩夜行程，使用3張住宿券，平均每晚4,223元，相當於原價2折，平日入住再享免費升級豪華客房。

全台18家福容飯店皆可使用此券，靈活轉贈且多人分享更方便。



福容大飯店 美食通用券優惠

買10送2，平均每張1,067元，適用於Buffet自助餐、港點、日本料理、海鮮饗宴等。

購買6送1方案，優惠價7,680元，平均每張1,097元。

一張券即可享五道式雙人套餐，平均每人只要534元起。



福容大飯店 會員抽獎活動

活動期間：10/17至11/08

購買成套商品並憑發票登錄享福卡APP，即可參加抽獎，獎品包含環島任你遊住宿券等總值超過數十萬元的好禮。



福容大飯店 新會員優惠

10/16至11/08期間免費加入享福卡會員可參加抽獎。

12/31前加入新會員可獲得福容禮券100元及享有多項專屬會員折扣與優惠。



福容大飯店線上旅展：https://www.fullon-hotels.com.tw/