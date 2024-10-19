天成飯店集團集結旗下六館包括台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，聯合推出ITF台北國際旅展超值住宿優惠，最低折扣達2.7折。平日聯合住宿券，每張售價僅3,200元，包含一晚住宿和早餐。若使用兩張券，即可入住榮獲五星級殊榮的台北花園大酒店，並享受家庭四人房的奢華住宿體驗，連早餐也包括在內。此外，瑞穗天合國際觀光酒店更推出年度超值優惠，平日雙人住宿券每張10,999元起，並附一泊二食，為追求舒適與質感的旅行者帶來了前所未有的體驗。



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除了住宿優惠之外，天成飯店集團也推出一系列美食與餐飲券優惠，讓美食愛好者在享受住宿的同時，品嚐到來自不同國家的佳餚。此次特別推出的餐券下殺5.1折起，包括中西式自助餐、烤鴨合菜、泰式料理及港點等豐富選擇。例如，翠庭中餐廳推出四人烤鴨合菜，原價5,808元，現以6.9折3,980元即可享用，而饗聚廚房的自助餐則以7.9折優惠，每客僅需780元，讓消費者在享受無國界的美食饗宴時，也能感受到滿滿的誠意與驚喜。







天成飯店集團不僅在旅展中帶來豐富的住宿及美食選擇，還推出了多項限量好禮與加碼活動，讓參展的民眾能夠享受到更多額外優惠。凡於旅展期間加入Cosmos CLUB APP會員，即可獲得限量帆布環保提袋及五星大禮包。此外，集團旗下的多間餐廳與文旅商品也推出了消費滿額贈活動，如瑞穗天合黃金泡湯粉及精選麵包等。購買住宿券或餐券的消費者，還能參加抽獎活動，有機會贏得瑞穗天合國際觀光酒店的平日城堡旅趣房住宿券，價值高達96,800元，讓民眾在旅遊過程中，不僅能夠享受到頂級的住宿與美食體驗，還能藉由抽獎獲得更多驚喜。











天成飯店集團線上旅展 推薦必買

天成飯店集團線上旅展：https://pse.is/5zbvb8

活動期間：2024年10月29日(二)至11月4日(一)18:00止



天成飯店集團平日聯合住宿券

售價：3,200元/張

使用範圍： 六館住宿或SPA課程擇一使用

折扣： 下殺至2.7折

備註： 不接受加床及三間以上團體訂房。

適用飯店與內容：

台北天成大飯店、天成文旅-華山町(台北)：雙人客房平日住宿乙晚含1-2客早餐。

天成文旅-蜂巢(台北)：平假日住宿乙晚含1-2客早餐及宵夜。

桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店(桃園)：平日住宿乙晚含1-2客早餐及宵夜。

天成文旅-繪日之丘(嘉義)：溫馨家庭房(兩大床)平日住宿乙晚含2-4客早餐及宵夜。

台北花園大酒店(台北)：兩張券可享雅緻家庭房(兩大床)平日住宿乙晚含2-4客早餐。

加價方案

蜂巢文旅：假日不加價。

特別住宿方案：若入住天成文旅-繪日之丘溫馨家庭房，原價11,720元，享2.7折優惠。

繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店：特殊節日與國定假日如跨年(2024/12/31)或農曆春節(2025/01/24-2025/02/01)僅開放定價銷售，需補足價差。

聯合訂房中心專線：(02)8978-6688



瑞穗天合國際觀光酒店住宿券 平日城堡/親子/寵物溫馨家庭房雙人住宿券

售價：10,999元/張

折扣： 下殺1.9折（總價值57,200元）

房型： 可選擇城堡、親子或寵物溫馨家庭房，含1-2客早餐與晚餐。

備註： 不接受加床及三間以上團體訂房。

加價方案：

平日：週一至週四需加價500元+10%。

假日：週六、國定假日需加價1,000元+10%。

大假日：連續假日及暑假週六需加價2,000元+10%。

平日城堡精緻客房雙人三天兩夜住宿券

售價：16,999元/張

折扣： 下殺2.4折（總價值70,400元）

房型： 城堡精緻客房連住兩晚，含1-2客早餐與晚餐。

聯合訂房中心專線：(02)8978-6688



瑞穗天合國際觀光酒店 YAWARD SPA 優惠券 頭肩放鬆優惠券

售價：1,500元/張

折扣： 下殺6.8折（總價值2,200元）

內容： 單人30分鐘頭肩放鬆課程。



瑞穗天合國際觀光酒店 YAWARD SPA 優惠券 身體按摩優惠券

售價：2,500元/張

折扣： 下殺6.5折（總價值3,850元）

內容： 單人60分鐘身體按摩課程。

預約專線：(03)887-6000轉YAWARD SPA



天成逸旅-朋趣豪華露營雲端號雙人體驗券雙人體驗券

售價：7,299元/張

折扣： 下殺2.4折（總價值30,360元）

房型： 可加價升等至曙光號或天馬號。

備註： 不接受加床及三間以上團體訂房。

加價方案：

假日：週六加價5,000元+10%。

旺日：週五、週日及連假加價2,300元+10%。

聯合訂房中心專線：(02)8978-6688



台北天成大飯店翠庭中餐廳

招牌烤鴨四人合菜券，原價5,280元+10%，旅展期間優惠3,980元。



台北天成大飯店百合西餐廳

平日商午套餐券，1,600元/乙套5張，原價2,400元+10%。

天成牛肉麵，選用澳洲牛大骨與多種香料燉煮10小時，湯頭濃郁鮮甜，牛腱與牛筋紅燒至軟嫩。



天成世貿國際會館

翠庭中餐廳

粵式港點兌換套券，售價750元，每張券可任選六款招牌港點。

明爐烤鴨三吃兌換券，售價2,250元，選用宜蘭櫻桃鴨烘烤，皮脆肉嫩。



台北花園大酒店 饗聚廚房

平日自助午/晚餐或假日下午茶餐券，一套5張售價3,900元，單張780元。



台北花園大酒店 PRIME ONE牛排館

商業午餐兌換券，一套5張售價5,000元，總價值5,900元+10%，含手工麵包、精選沙拉、主餐四選一及甜點飲品。

美國Prime濕式熟成45天肋眼牛排雙人套餐券，4,180元。



台北花園大酒店 花園thai thai

平日定食套餐券，一套5張售價2,000元，總價值2,495元+10%，套餐包含泰式小菜、香米飯、飲品與主菜。



天成文旅-華山町

火山卷，結合彰化二林越光米製作，為部落客推薦美食。

饗食通用券每張1,000元，可折抵1,500元消費，適用於午餐、下午茶及晚餐。