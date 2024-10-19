六福旅遊集團於10/21中午12時起至11/10搶先推出2024 ITF台北國際旅展線上旅展，推出全年最優惠的住宿與餐飲方案，搶攻年未最後一波國旅、美食商機。本次六福線上旅展，六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店及六福居公寓式酒店聯手推出多款超值專案，吸引旅客提前搶購。為了進一步吸引饕客的目光，六福旅展更推出實體的「六福旅展餐飲美食快閃櫃」，限時推出「敘日全日餐廳 平日午晚餐暢享券套券組」，每套包含10張券，額外加送3張，讓消費者以更實惠的價格享受高品質美食。





這次六福線上旅展的優惠不僅提供超值的住宿券，更推出了「六福旅遊集團聯合住宿券」，每套包含5張，售價19,995元。每張券可入住位於台北市中心的六福居18坪都會景觀套房，或是持券兩張入住全台唯一的動物園飯店關西六福莊，體驗特色的樓中樓肯亞草原客房，並可連續兩天暢遊六福村。



此外，這張住宿券也能在南港車站附近的台北六福萬怡酒店使用，持券兩張即可入住豪華家庭房，含翌日的四人早餐。為了增加旅展的吸引力，六福旅遊集團還推出限時72小時優惠活動，自10/23中午12時至10/26，消費者只要購買10張住宿券，即可額外獲得2張，每天限量50組，售完為止。





並且在旅展期間，六福村雙人套票以僅1,340元的價格推出，相當於56折的優惠，讓大小朋友都能參與這場驚悚的萬聖節活動「墓碑鎮」。在這個充滿詭譎氛圍的樂園中，街道上遍布蜘蛛，百人活屍大遊行更是引爆全場的恐怖氣氛。



遊客們可以挑戰極限，參加夜間的地獄鬼城活動，與猛鬼共度驚悚的一天，同時還能暢玩六福村的四大主題遊樂園，感受全方位的刺激體驗。六福村這次以超低折扣邀請大家盡情暢玩，不論是家庭或朋友同行，都是最佳選擇。



另一個備受矚目的專案是六福莊的「動物歷險記」，以34折的優惠價格，讓三人入住剛果藍天客房，並享受六福村的非洲探險遊戲島、動物保育教育活動及經典的草原歷險之旅。從10月開始至2024年1月27日，平日或旺日入住更可享免費升等至18坪的樓中樓客房，第四位入住還不加價，每人平均僅需1,997元。





同時，位於南港車站的台北六福萬怡酒店，這次特別推出的26折優惠住宿券，每張只需5,399元，購買三張即可再加贈一張，讓消費者直接省下12,000元。酒店距離台北大巨蛋僅10分鐘車程，適逢2024世界棒球12強賽開打及多位知名歌手的演唱會，無論是參加賽事或音樂會的旅客，都能享受這項優惠。



此外，「敘日全日餐廳自助百匯」推出買五送一的活動，每套售價6,000元，平均每張券只需1,000元，即可享受日本生食級干貝、紅酒燉牛頰及現做鬆餅等豐富料理。喜愛韓國料理的朋友更能享受最新推出的韓風主題自助餐，無限量供應數十道正宗韓國美食，滿足各種口味需求。





粵亮廣式料理則以創意粵菜征服饕客味蕾，推出的「神仙乾坤燒鵝四吃」特別適合4-6人共享，使用嚴選鵝隻，經過一天一夜的精心烘烤與燻製，讓鵝皮酥脆、鵝肉多汁。這道菜更搭配了松露鵝油拌細米粉及濃鵝湯等菜餚，帶來豐富的味覺享受。粵亮也推出另一道經典佳餚「花膠三品鍋」，融合台灣與粵菜的傳統精髓，將松阪豬與雞仔豬肚鱉結合，並以濃厚的胡椒豬肚雞湯底熬煮，讓人不禁一口接一口，回味無窮。



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2024六福ITF線上旅展

指定官網：https://reurl.cc/RelK2x

六福村線上商城：https://reurl.cc/VMvGQn

活動日期：2024/10/21 12:00 ~2024/11/10 23:59



六福旅遊集團聯合住宿券

5張券每套售價19,995元，每張券3,999元

使用範圍：六福莊、六福萬怡、六福居

持券1張可入住六福居18坪套房，持券2張可入住六福莊樓中樓客房，並包含早餐及兩日六福村暢遊

六福萬怡持券2張可入住豪華家庭房，含四客早餐

限時優惠：10/23 中午12時至10/26，買10送2，每日限量50組



六福村雙人套票

價格：1,340元

優惠：56折

活動內容：萬聖慶典「墓碑鎮」，包括百人活屍大遊行、夜間地獄鬼城等驚悚活動



六福莊動物歷險記專案

價格：7,988元

包含：剛果藍天客房住宿一晚、非洲探險遊戲島體驗、3客早餐

住宿日期：1/27日前平日或旺日，加碼升等至18坪樓中樓客房，第4人入住不加價



台北六福萬怡酒店住宿優惠

「台北城市度假輕旅行住宿券」價格：5,399元

凡購買三張加贈1張，現賺12,000元

交通方便，距離台北大巨蛋10分鐘車程，適合參加演唱會或棒球賽



敘日全日餐廳自助百匯餐券優惠

5+1張套券售價6,000元

每餐供應烤肋眼牛排、日本生食級干貝、韓國道地美食



神仙乾坤燒鵝四吃

價格：3,999元

包含七道料理：掛爐片皮燒鵝、松露鵝油拌細米粉、桂花冰梅醬鵝腿、烈火津白濃鵝湯等



名粵響亮經典美饌組合券

價格：2,999元

包含：青檸焦糖松阪豬、花膠三品鍋，內含6顆鮑魚及多種高級食材