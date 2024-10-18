一定有聽過高雄最高級的酒店之一晶英國際行館，這是許多飯店控一生一定要住一次的高雄旅宿。這一次晶英國際行館為了「2024 台北國際旅展」加碼推出晶英國際行館ITF線上旅展購物優惠，帶來一系列超值組合，滿足不同消費者的需求。不僅涵蓋熱門的住宿選項，還包括奢華的餐飲與SPA療程組合，無論是想要享受高質感住宿還是想放鬆身心，皆有眾多選擇可供挑選。



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其中，最受關注的產品之一為「18坪御典房型住宿券套組」，其包含兩張住宿券，每晚價格為6,899元，優惠價僅13,798元。此套組特別適合喜愛高端住宿的旅客，提供舒適的環境與頂級服務。此外，「24坪御質行驛住宿券」也成為另一亮點，雙人入住24坪寬敞套房，每張價格8,699元，提供79折優惠，是一個極具吸引力的選擇。





同時，喜愛美食的旅客也不容錯過由高雄UKAI亭所推出的餐飲優惠，混搭鐵板燒、懷石料理及西餐的餐券方案更是提供滿10張即贈抵用券的優惠，讓消費者在享用頂級料理的同時，享有額外的折扣。UKAI集團以「遵循時旬傳統」與「從食材開始創作」為經營理念，其鐵板燒餐廳更以全球首家摘下米其林星的榮譽而聞名，是饕客們的絕佳選擇。





為了提供更多元化的服務，晶英國際行館還推出了「懷石一泊二食住宿券」，每張售價9,399元，雙人入住18坪御典侶驛，並搭配Ukai-tei Kaohsiung的懷石套餐，提供一站式的住宿與餐飲享受。這樣的組合不僅滿足了旅行者對美食與住宿的需求，更是極具價值的選擇，讓旅客能在放鬆的氛圍中體驗頂級料理。





除此之外，喜愛放鬆與護膚的消費者也可享受「頂級寵愛護膚SPA專案住宿券」。此專案不僅提供雙人入住18坪御典房型，還附贈VALMONT SPA的單人60分鐘療程，每張價格10,999元，是一個不可錯過的放鬆享受方案。VALMONT SPA自開業以來，一直以其專業的護膚療程和奢華的設施吸引著廣大消費者，是南台灣舒展身心靈的首選。



此外，晶英國際行館還推出了「VALMONT SPA療程券５堂套組」與「８堂套組」，分別提供100分鐘的海洋能量療程，讓消費者享受全身與臉部的雙重呵護。８堂套組更附贈VALMONT熱銷40年的肌密更新面膜，市值高達7,200元，無疑是此次旅展中的另一亮點。





2024晶英國際行館線上旅展推薦必買

活動日期：即日起至11月8日（五）

購買方式：晶英國際行館線上購買（https://silks.club/2024ITF/mohist）



御典侶驛/御典雙驛 平日住宿券套組（2張）

價格：13,798元（原價14,998元）

內容：

雙人入住御典侶驛市景大床房或御典雙驛市景雙床房乙晚

贈送早餐兩客

12月29日前平日入住享第三人免費入住（含早餐）



24坪御質行驛 平日住宿券

價格：8,699元（原價10,999元）

內容：

雙人入住御質行驛市景大床套房乙晚

贈送早餐兩客與500元餐飲抵用金

12月29日前平日入住享第三人免費入住（含早餐）



懷石一泊二食住宿券

價格：9,399元（原價9,999元）

內容：

雙人入住御典侶驛市景大床房或御典雙驛市景雙床房乙晚

贈送早餐兩客及Ukai Kaiseki懷石料理1,700元套餐兩客



頂級寵愛護膚SPA專案住宿券

價格：10,999元（原價12,399元）

內容：

雙人入住御典侶驛市景大床房或御典雙驛市景雙床房乙晚

贈送早餐兩客

贈送VALMONT SPA 60分鐘療程（價值4,900元）

12月29日前平日入住享第三人免費入住（含早餐）



雲垂樓 季節下午茶餐券

價格：800元（原價880元）

內容：

憑券可兌換季節下午茶套餐一客

購買10張下午茶餐券贈平日下午茶招待券乙張



Grill Ukai 西餐晚間餐券

價格：2,000元（原價2,200元）

內容：

憑券可兌換西餐晚間2,000元套餐一客，無需另加10%服務費

購買10張UKAI餐券贈1,500元平日餐飲抵用券



Ukai Kaiseki 懷石午間餐券

價格：3,200元（原價3,520元）

內容：

憑券可兌換懷石午間3,200元套餐一客，無需另加10%服務費



Ukai-tei 鐵板燒午間餐券

價格：4,600元（原價5,060元）

內容：

憑券可兌換鐵板燒午間4,600元套餐一客，無需另加10%服務費



VALMONT SPA 療程券套組（5堂）

價格：27,600元（原價34,500元）

內容：

含VALMONT SPA晶泉盈潤海洋能量單人100分鐘療程5張



VALMONT SPA 療程券套組（8堂）

價格：44,160元（原價55,200元）

內容：

含VALMONT SPA晶泉盈潤海洋能量單人100分鐘療程8張

贈送VALMONT SPA肌密更新面膜（市值7,200元）